Eva Zaharescu s-a despărțit de iubit?! Mesajul care s-a viralizat pe internet: „Știu că tu ești unul dintre cei cu care își scria mesaje de… afecțiune”

Eva Zaharescu s-a despărțit de iubit?! Mesajul care s-a viralizat pe internet: „Știu că tu ești unul dintre cei cu care își scria mesaje de... afecțiune”
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Eva Zaharescu / Sursa foto: Social media
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Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, ar putea traversa o perioadă cu schimbări în viața sentimentală. Deși în ultima perioadă a fost văzută în compania unui medic stomatolog din Suedia, alături de care părea să trăiască o poveste de iubire, noi indicii au stârnit semne de întrebare cu privire la relația lor.

O apariție recentă în mediul online a atras atenția internauților, după ce presupusul partener a lăsat un comentariu surprinzător la o postare a designerului Laurențiu Dobre.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a Evei Zaharescu

În ultima perioadă, bruneta a fost surprinsă în compania unui medic stomatolog din Suedia, alături de care a petrecut timp în România. Cei doi au încercat să își țină povestea departe de ochii curioșilor, însă aparițiile lor nu au trecut neobservate.

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La un moment dat, tânăra a șters fotografiile în care apărea alături de acesta de pe Instagram, gest care a alimentat zvonurile privind o posibilă despărțire. Ulterior, cei doi au fost văzuți din nou împreună prin București, semn că legătura dintre ei ar putea continua.

Mai mult, Eva a fost surprinsă în timp ce îi prezenta medicului câteva dintre bunătățile românești, printre care covrigi și cafea. Cei doi au fost văzuți în apropierea unei mașini de lux, un Chevrolet Corvette roșu, evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Chiar dacă imaginile publicate de CANCAN.ro (vezi aici) sugerează că încă petrec timp împreună, statutul relației lor rămâne neclar.

Ce a făcut Eva Zaharescu în timp ce se afla într-o relație

În paralel, o altă situație a stârnit curiozitatea în mediul online. La una dintre cele mai recente postări ale designerului Laurențiu Dobre a apărut un comentariu din partea unui bărbat al cărui cont ar putea fi chiar al stomatologului.

Acesta a făcut referire la o posibilă apropiere dintre tânără și designer și a lăsat să se înțeleagă că ar deține informații despre anumite mesaje de afecțiune pe care Eva le-ar fi trimis în perioada în care se afla într-o relație cu el.

„Salut… Știu că tu ești unul dintre cei cu care Eva Zaharescu își scria mesaje de… afecțiune (să nu zic mai mult) în timp ce era împreună mine. Eu am terminat cu ea, acum e liberă. Vă urez la toți mult succes :)”, a scris presupusul fost partener.

Laurențiu Dobre a primit un mesaj cu subînțeles / Sursa foto: Social media

Mesajul a atras atenția tocmai prin aluzia la o posibilă idilă între Eva Zaharescu și Laurențiu Dobre. Totuși, comentariul nu reprezintă o confirmare că cei doi ar avea o relație, nici că tânăra s-ar fi despărțit de medicul stomatolog din Suedia sau că mesajul a fost postat de către acesta.

Cine este Eva Zaharescu

Eva Zaharescu este fiica prezentatoarei Andreea Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, fost consul al României în Africa de Sud, la Cape Town. A crescut într-o familie cunoscută publicului, ambii părinți având o carieră importantă în televiziune și în spațiul public.

Deși a fost obișnuită încă din copilărie cu atenția presei, Eva a preferat să își păstreze viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor. Tocmai de aceea, aparițiile sale alături de medicul suedez și comentariul apărut recent în mediul online au ridicat suspiciuni.

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Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada romantică n-a rămas doar în vacanță

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