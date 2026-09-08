Cum arată Laura Cosoi în costum de baie, după ce a devenit mamă pentru a cincea oară

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară la finalul lunii iulie, când a adus-o pe lume pe micuța Nina. După botezul fetiței, actrița și-a făcut bagajele și a plecat la mare, unde s-a bucurat de câteva zile de relaxare alături de familie. Vedeta a publicat și imagini în costum de baie, iar fotografiile au scos în evidență noua sa siluetă, la scurt timp după naștere.

La aproximativ o lună de când a născut, Laura Cosoi le-a arătat urmăritorilor câteva momente din escapada de la malul mării. Actrița a optat pentru un costum de baie întreg, negru, prin care se poate observa și silueta sa.

Vedeta este atentă la felul în care arată, însă privește kilogramele acumulate în timpul sarcinii ca pe o etapă temporară. Laura Cosoi consideră că organismul are nevoie de timp pentru a se recupera și preferă să îi acorde răbdarea necesară pentru a reveni treptat la forma de dinaintea sarcinii.

Laura Cosoi este deja familiarizată cu provocările maternității, având acum cinci copii. Venirea pe lume a micuței Nina a adus și mai multă bucurie în familia actriței, ce continuă să împărtășească din momentele importante ale vieții sale de familie.

La ce trucuri apelează Laura Cosoi după sarcină

Laura Cosoi a mărturisit că se aștepta să acumuleze mai multe kilograme pe durata sarcinii, însă a fost surprinsă să constate că transformarea nu a fost atât de mare pe cât își imagina. Actrița a mai dezvăluit că alăptarea a contribuit, în cazul său, la revenirea treptată după naștere, lucru pe care l-a observat și după celelalte sarcini.

„Până acum nu am purtat centură, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS. Am avut impresia despre mine că am pus mult mai multe kg, dar, în realitate, pare că doar Nina ocupa mare parte, de fapt! Corpul meu la fix două săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

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Detaliile neștiute de la botezul micuței Nina. Laura Cosoi: „Fiecare lucru a avut legătură cu tematica pe care am ales-o”