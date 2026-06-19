Gabriela Prisăcariu a trecut prin momente de panică în avion. Vacanța mult așteptată a început cu o sperietură zdravănă pentru familia Oțil: „Nu am avut în viața mea așa ceva!”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu- Oțil, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. De multe ori cei doi și-au expus viața de familie pe social media, iar fanii au rezonat cu naturalețea lor. Puțini sunt însă cei care știu că, înainte de căsătorie, prezentatorul TV a supus-o pe Gabriela la numeroase provocari, dar și la un test pe care multe dintre femei l-ar considera extrem. Despre toate acestea, dar și despre temerile pe care le are acum Gabriela după ce a devenit mamă, ne-a vorbit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. Cum a salvat-o soțul ei într-un moment de panică extremă când plecau întro vacanță, dar și ce planuri au pentru următoarea perioadă, aflați în rândurile următoare.

Gabriela Prisăcariu- Oțil și-a făcut apariția la un eveniment monden la scurt timp după unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei: serbarea fiului ei și a lui Dani. Vedeta a vorbit cu emoție despre viitoarea etapă din viața băiețelului ei, dar și despre mutarea lor de la casa din Corbeanca, tocmai pentru a le fi mai ușor în momentul în care îl vor înscrie pe Tiago la școală. În interviul oferit site-ului nostru, Gabriela a povestit despre cele mai mari sacrificii pe care le-a făcut pentru familia sa: de la testul dat de soțul ei pentru a o cere în căsătorie, până la momentele de panică prin care a trecut atunci când a zburat pentru prima dată cu Tiago. Gabriela Prisăcariu – Oțil, despre provocările pe care Dani i le dă mereu: „Am avut o miză”

CANCAN.RO: Ne întâlnim la un eveniment cu și despre modă, ceea ce a făcut tot timpul parte din viața ta. Ce faci? Am auzit adineauri că abia l-ai luat pe Tiago de la grădiniță?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Da, am avut serbarea la grădiniță. Tiago a rămas cu tatăl lui, eu am fugit aici. Am terminat clasa mijlocie, nici nu vreau să mă gândesc la anul, cred că o să plâng când o să termine grădinița, bine, plâng de pe acum, oricum.

CANCAN.RO: V-ați gândit deja la școala unde umrează să-l dați? Știu că ați făcut acest pas și v-ați mutat tocmai pentru că vă gândiți la viitorul lui Tiago și să fie cât mai aproape de școală?

Gabriela Prisăcariu- Oțil: Da, ne gândim la asta în fiecare zi, nu am luat încă o decizie, dar studiem să alegem ce este mai bine pentru toată lumea, și pentru el, și pentru noi, și cu traficul.

CANCAN.RO: Ați făcut un sacrificiu destul de mare de-a lungul anilor stând acolo, vă mânca mult timp traficul nostru cel de toate zilele?

Gabriela Prisăcariu- Oțil: Ni s-a schimbat toată viața, este cea mai bună decizie pe care am luat-o. Noi am păstrat casa din Corbeanca, dar nu am mai ajuns acolo decât într-un weekend. Nu ne-am luat toate lucrurile, dar când ne dăm seama că trebuie să ne luăm ceva de acolo, zicem: Lasă, nu ne trebuie. Nu ne vine să ne lăsăm lucrurile acolo.

CANCAN.RO: Bine, eu știu că sunteți destul de organizați. V-ați făcut planurile de dinainte ce vreti să păstrați și ce lăsați acolo?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Eu sunt cea organizată, eu trebuie să mă gândesc la toate lucrurile astea. Am mers pe premisa: Lasă că mai luăm. Ne-am dat seama între timp că nici nu ne trebuie atât de multe lucruri.

CANCAN.RO: Voi ați putea să mergeți în vacanță cu bagaj mic, n-ați avea probleme.

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Soțul meu așa m-a luat de nevastă. Am avut o provocare să mergem în Maciupiciu trei zile cu un ghiozdan amândoi și am putut. Bine, am avut și o miză acolo. De putut, se poate, depinde și ce vrei.

CANCAN.RO: Bine că era cald afară și nu te-a dus undeva pe munte să nu ai unde băga paltonul.

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Așa este, dar totuși, îți dai seama, trei zile, noi doi cu un ghiozdan, nu a fost deloc ușor. A fost o experiență.

Soția lui Dani Oțil a trecut prin momente de panică înainte de cea mai recentă vacanță: „M-am speriat extrem de tare”

CANCAN.RO: Ce face Tiago?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Face foarte bine, crește, este acea perioadă în care spune tot și nu are niciun filtru și este delicios.

CANCAN.RO: L-am văzut și am observat că are o deinvoltură aparte și dacă te gândești că vă va urma în viitor cariera în lumina reflectoarelor?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Eu cred că el este făcut pentru asta, la fel cum este și Dani căruia îi pui o cameră în față și se tranformă, este de-a dreptul impresionant, nu oricine poate să facă asta, e clar. Dar noi îl susținem în tot ce vrea el, acum vrea să fie pilot.

CANCAN.RO: Ai vreo fobie legată de el?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Sunt foarte multe lucruri care mă sperie legate de Tiago, înainte de a deveni mamă nu eram așa, dar acum mă sperie și cele mai simple lcururi. De la simplu fapt de a zbura cu avionul, spre exemplu, unde eu înainte nu aveam nicio treabă, dar acum când ne-am urcat cu toții în avion, am avut un atac de panică, eu nu am avut în viața mea așa ceva. Au fost niște turbulențe mai mari și m-a speriat extrem de tare gândul că suntem toți trei în avion. M-am panicat extrem de tare, a fost destul de ciudat.

CANCAN.RO: Dani a fost în control în acele momente?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: Sincer, îl simt și pe el puțin stresat și acum când este și Tiago în avion. Cred că asta m-a speriat mai tare că l-am simțit și pe el panicat.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru vara asta? V-ați făcut în linii mari niște idei?

Gabriela Prisăcariu-Oțil: De când avem copil și merge la grădiniță și sunt o grămadă de viruși, nu mai poți să-ți faci planuri. Dar, sper să avem o vacanță toți trei undeva la mare și o vacanță noi doi, eu cu Dani, când va avea și el vacanță.

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