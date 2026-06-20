Acasă » Știri » Silvana Rîciu, experiență neplăcută după ce a cumpărat un cașcaval: ”Cine e de vină?”

Silvana Rîciu, experiență neplăcută după ce a cumpărat un cașcaval: ”Cine e de vină?”

De: Elisa Tîrgovățu 20/06/2026 | 21:14
Silvana Rîciu, experiență neplăcută după ce a cumpărat un cașcaval: ”Cine e de vină?”
Silvana Rîciu, experiență neașteptată după ce a cumpărat un produs alimentar. Artista a rămas fără cuvinte / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Silvana Rîciu a avut parte recent de o experiență neplăcută după ce a achiziționat un produs alimentar dintr-un magazin. Ajunsă acasă, artista a observat că alimentul respectiv nu era în stare corespunzătoare, deși data de expirare era încă valabilă.

Cântăreața a relatat recent, în mediul online, o întâmplare prin care a trecut după ce a cumpărat cașcaval dintr-un magazin. Artista le-a spus urmăritorilor săi că experiența a surprins-o, fiind pusă în fața unei situații pe care nu și-a putut-o explica imediat.

Ce s-a întâmplat cu produsul pe care l-a cumpărat artista

Silvana Rîciu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre o întâmplare neplăcută de la cumpărături, care a nemulțumit-o. Vedeta a mărturisit că a achiziționat un cașcavaș dintr-un magazin, însă a rămas surprinsă de faptul că acesta s-a deteriorat într-un timp foarte scurt, deși era în termen de valabilitate și a fost păstrat în condiții obișnuite de refrigerare.

„Nu înțeleg cum un cașcaval care e în termenul de valabilitate ți se strică acasă după ce îl cumperi. Frigiderul meu e dat pe o treaptă superioară de frig, deci în niciun caz nu a fost ținut la temperatura camerei sau la temperaturi la care să mi se strice alimentele în frigider. Cine e de vină?”, a transmis artista.

Silvana Rîciu a menționat că pe ambalajul produsului era trecută data de expirare 07.08.2026, ceea ce înseamnă că acesta ar fi trebuit să mai poată fi consumat pentru aproximativ 48 de zile de la momentul achiziției.

„Cașcavalul este fix cum a fost cumpărat, nu a umblat nimeni la el, iar frigiderul meu efectiv e înghețat la treapta 6. Așa îl țin vara. Ar fi trebuit să reziste până în 7 august, deci până peste 48 de zile”, a mai adăugat cântăreața.

Sursa foto: Social media

Silvana Rîciu nu a depus reclamație la ANPC

Artista a explicat că este conștientă de faptul că mulți dintre urmăritori s-ar putea întreba de ce nu a depus o reclamație la ANPC, însă spune că nu a mai putut face acest demers deoarece a aruncat bonul fiscal.

„Știu că mulți mă vor întreba de ce nu fac reclamație la ANPC? Pentru că nu mai am bonul fiscal. L-am aruncat. Am căutat și în aplicație, că scanasem cardul Connect la casă, dar tânărul care scana produsele nu s-a descurcat prea bine. A scanat câteva produse, a anulat bonul, a reluat scanarea și se pare că nu s-a înregistrat bonul respectiv în contul meu”, a mai transmis vedeta.

CITEȘTE ȘI: Cântăreața din România care nu doarme de ani de zile! Are o problemă de sănătate care i-a lăsat și pe medici perplecși

Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru un cunoscut om de afaceri. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit
Știri
Sfârșit tragic pentru un cunoscut om de afaceri. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit
O mireasă a vrut să-i arate soțului realitatea de după nuntă și a ales cea mai obișnuită și neobișnuită ținută
Știri
O mireasă a vrut să-i arate soțului realitatea de după nuntă și a ales cea mai obișnuită și…
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista stenograme: „Evident că există nişte probe”
Gandul.ro
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani...
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Stațiunea de lux care a devenit oraș-fantomă. A fost abandonată peste noapte și a rămas înghețată în timp din 1974
Click.ro
Stațiunea de lux care a devenit oraș-fantomă. A fost abandonată peste noapte și a rămas...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista stenograme: „Evident că există nişte probe”
Gandul.ro
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista stenograme: „Evident...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru un cunoscut om de afaceri. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit
Sfârșit tragic pentru un cunoscut om de afaceri. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit
O mireasă a vrut să-i arate soțului realitatea de după nuntă și a ales cea mai obișnuită și ...
O mireasă a vrut să-i arate soțului realitatea de după nuntă și a ales cea mai obișnuită și neobișnuită ținută
Cu ce se ocupă noua iubită a lui Florin Ristei, de fapt. Artistul și-a asumat relația cu Andreea
Cu ce se ocupă noua iubită a lui Florin Ristei, de fapt. Artistul și-a asumat relația cu Andreea
Oferta de angajare de la Metrorex a creat isterie printre români. Ce s-a întâmplat când s-au prezentat ...
Oferta de angajare de la Metrorex a creat isterie printre români. Ce s-a întâmplat când s-au prezentat pentru job
Mobilizare în Capitală pentru familia Samson. De 3 ani se chinuie să-și recupereze fiicele luate ...
Mobilizare în Capitală pentru familia Samson. De 3 ani se chinuie să-și recupereze fiicele luate în custodie de autoritățile suedeze
Un bărbat a deschis ușa de urgență din avion, în timpul zborului. 12 oameni au ajuns la spital
Un bărbat a deschis ușa de urgență din avion, în timpul zborului. 12 oameni au ajuns la spital
Vezi toate știrile