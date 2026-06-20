Silvana Rîciu, experiență neplăcută după ce a cumpărat un cașcaval: ”Cine e de vină?”

Silvana Rîciu a avut parte recent de o experiență neplăcută după ce a achiziționat un produs alimentar dintr-un magazin. Ajunsă acasă, artista a observat că alimentul respectiv nu era în stare corespunzătoare, deși data de expirare era încă valabilă.

Cântăreața a relatat recent, în mediul online, o întâmplare prin care a trecut după ce a cumpărat cașcaval dintr-un magazin. Artista le-a spus urmăritorilor săi că experiența a surprins-o, fiind pusă în fața unei situații pe care nu și-a putut-o explica imediat.

Ce s-a întâmplat cu produsul pe care l-a cumpărat artista

Silvana Rîciu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre o întâmplare neplăcută de la cumpărături, care a nemulțumit-o. Vedeta a mărturisit că a achiziționat un cașcavaș dintr-un magazin, însă a rămas surprinsă de faptul că acesta s-a deteriorat într-un timp foarte scurt, deși era în termen de valabilitate și a fost păstrat în condiții obișnuite de refrigerare.

„Nu înțeleg cum un cașcaval care e în termenul de valabilitate ți se strică acasă după ce îl cumperi. Frigiderul meu e dat pe o treaptă superioară de frig, deci în niciun caz nu a fost ținut la temperatura camerei sau la temperaturi la care să mi se strice alimentele în frigider. Cine e de vină?”, a transmis artista.

Silvana Rîciu a menționat că pe ambalajul produsului era trecută data de expirare 07.08.2026, ceea ce înseamnă că acesta ar fi trebuit să mai poată fi consumat pentru aproximativ 48 de zile de la momentul achiziției.

„Cașcavalul este fix cum a fost cumpărat, nu a umblat nimeni la el, iar frigiderul meu efectiv e înghețat la treapta 6. Așa îl țin vara. Ar fi trebuit să reziste până în 7 august, deci până peste 48 de zile”, a mai adăugat cântăreața.

Silvana Rîciu nu a depus reclamație la ANPC

Artista a explicat că este conștientă de faptul că mulți dintre urmăritori s-ar putea întreba de ce nu a depus o reclamație la ANPC, însă spune că nu a mai putut face acest demers deoarece a aruncat bonul fiscal.

„Știu că mulți mă vor întreba de ce nu fac reclamație la ANPC? Pentru că nu mai am bonul fiscal. L-am aruncat. Am căutat și în aplicație, că scanasem cardul Connect la casă, dar tânărul care scana produsele nu s-a descurcat prea bine. A scanat câteva produse, a anulat bonul, a reluat scanarea și se pare că nu s-a înregistrat bonul respectiv în contul meu”, a mai transmis vedeta.

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