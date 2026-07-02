Câți bani primește câștigătorul de la Wimbledon 2026. Premii record puse în joc la Londra

Mai mult ca oricând, prezența pe iarba londoneză vine la pachet cu un stimulent financiar consistent, nu doar cu prestigiul participării la cel mai vechi turneu de tenis din lume. Organizatorii Wimbledon au operat pentru 2026 o creștere de aproximativ 20% față de anul precedent, marcând cea mai mare majorare anuală a premiilor din istoria competiției.

La aproape un secol și jumătate de la prima ediție, când tenisul era departe de a fi o industrie globală, fiecare dintre cei 256 de jucători înscriși pe tablourile de simplu va primi în acest an peste 92,000 de euro doar pentru simpla prezență în turneu. Este o bornă care ilustrează transformarea „sportului alb” într-un fenomen economic de amploare.

Câți bani primește câștigătorul de la Wimbledon 2026

Pentru 2026, suma garantată fiecărui participant a crescut cu peste 21% față de anul trecut, stabilind un nou record. Patru sportive din România – Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu – au confirmat deja accesul la acest nivel minim de câștig.

O victorie în primul tur aduce o recompensă comparabilă cu un titlu ATP/WTA 250, premiul pentru accederea în turul secund ajungând la aproximativ 146,000 de euro. Calificarea în turul trei ridică suma la peste 214,000 de euro, iar intrarea în a doua săptămână de competiție garantează peste 347,000 de euro.

Premii record puse în joc la Londra

Pentru campioni, miza financiară atinge un vârf istoric. Câștigătorii probelor de simplu vor încasa peste 4,17 milioane de euro, cu 20% mai mult decât au primit Jannik Sinner și Iga Swiatek în 2025. Finaliștii vor pleca acasă cu puțin peste 2 milioane de euro, o sumă care atenuează inevitabil dezamăgirea unei finale pierdute.

Semifinaliștii vor depăși pragul de un milion de euro, fiind recompensați cu aproximativ 1,043,000 de euro pentru cele cinci victorii care îi duc până în penultimul act. Sfertfinaliștii vor încasa în jur de 556,000 de euro, sumă acordată pentru patru meciuri câștigate consecutiv pe iarba de la Wimbledon 2026.

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