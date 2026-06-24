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Taylor Swift și Travis Kelce, tot mai aproape de nuntă. Artista l-a susținut pe logodnicul său la un eveniment special din Nashville

De: Paul Hangerli 24/06/2026 | 08:10
Taylor Swift și Travis Kelce, tot mai aproape de nuntă. Artista l-a susținut pe logodnicul său la un eveniment special din Nashville
Taylor Swift l-a susținut pe viitorul ei soț la un eveniment important, sursa- colaj CANCAN.RO
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Taylor Swift și Travis Kelce au atras din nou toate privirile după ce au apărut împreună la un eveniment organizat în cadrul Tight End University (TEU), proiectul fondat de starul NFL. Apariția vine într-un moment important pentru cuplu, care se pregătește de căsătorie și care, potrivit presei americane, ar putea spune „da” chiar în următoarele săptămâni.

Taylor Swift, apariție elegantă la petrecerea TEU

Luni, 22 iunie, Taylor Swift a participat la petrecerea de bun venit organizată înaintea debutului ediției 2026 a Tight End University, summitul anual dedicat jucătorilor NFL care evoluează pe postul de tight end.

Evenimentul a avut loc la The Twelve Thirty Club din Nashville și i-a reunit pe fondatorii proiectului, Travis Kelce, George Kittle și Greg Olsen.

Artista, în vârstă de 36 de ani, a ales pentru ocazie o rochie mini galbenă cu imprimeu floral semnată Simkhai, pe care a asortat-o cu pantofi Aquazzura împodobiți cu cristale și cu celebrul său ruj roșu. Travis Kelce a optat pentru o ținută relaxată, formată dintr-o cămașă albă cu guler roșu, pantaloni scurți bej și mocasini negri.

Cei doi au pozat alături de George și Claire Kittle, precum și de Greg Olsen și fiica sa, Talbot, într-o fotografie publicată pe contul oficial de Instagram al TEU.

Mesajul care a însoțit imaginea a fost simplu și sugestiv:

„Demnă de coperta anuarului TEU.”

Proiectul creat de Travis Kelce pentru starurile NFL

Tight End University a fost lansat în 2021 de Travis Kelce, George Kittle și Greg Olsen și a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate programe dedicate jucătorilor NFL.

Pe parcursul a trei zile, participanții au ocazia să învețe unii de la alții, să își perfecționeze tehnica și să creeze legături profesionale într-un mediu competitiv. Evenimentul are și o componentă caritabilă, fondurile strânse fiind direcționate către organizații alese de cei trei fondatori.

Momentul memorabil al lui Taylor Swift la ediția de anul trecut

Prezența artistei la eveniment nu este o premieră. În iunie 2025, Taylor Swift a surprins publicul când a urcat pe scena concertului „Tight Ends & Friends” organizat la Brooklyn Bowl din Nashville și a interpretat hitul său din 2014, „Shake It Off”.

Înainte de a începe piesa, cântăreața s-a adresat publicului cu umor:

„Am dori să dedicăm acest moment jucătorilor noștri preferați care urmează să joace și aceștia sunt tight end-ii.”

Momentul a fost primit cu entuziasm de cei prezenți.

O sursă citată de revista People a descris reacția publicului:

„Taylor a surprins publicul urcând pe scenă alături de Kane Brown pentru «Shake It Off». Mulțimea a luat-o razna. La finalul interpretării, ea s-a asigurat că le mulțumește membrilor trupei și i-a îmbrățișat pe fiecare în parte.”

Ediția din acest an a concertului Tight Ends & Friends este programată pe 23 iunie la The Pinnacle din Nashville. Organizatorii promit „o seară de neuitat” cu invitați muzicali surpriză, divertisment live și apariții ale unor dintre cele mai cunoscute vedete din fotbalul american.

Logodna care a făcut înconjurul internetului

Taylor Swift și Travis Kelce și-au anunțat logodna în august 2025, printr-o postare care a devenit rapid virală.

Artista a scris atunci:

„Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc.”

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, sportivul a cerut-o în căsătorie în grădina casei sale din Missouri, după aproximativ doi ani de relație.

De atunci, zvonurile privind data și locul nunții au devenit tot mai intense. Rhode Island a fost vehiculată ca posibilă locație, însă publicația Page Six a relatat recent că cei doi și-ar putea uni destinele pe 3 iulie la Madison Square Garden din New York.

Petreceri separate înainte de marele eveniment

Înainte de reuniunea de la Nashville, Taylor și Travis au petrecut câteva zile separat, alături de cei mai apropiați prieteni.

Taylor Swift a organizat un weekend între fete la impresionanta sa proprietate din Watch Hill, Rhode Island. Potrivit TMZ, printre invitate s-au numărat vechea sa prietenă Abigail Anderson și alte persoane apropiate artistei.

În același timp, Travis Kelce a sărbătorit în California alături de fratele său, Jason Kelce, fostul coleg Ross Travis, comediantul Druski și mai mulți prieteni apropiați.

Grupul a petrecut la exclusivistul The Bird Streets Club din Los Angeles, a participat la concertul DJ-ului Chris Lake și ulterior a mers la San Diego pentru a urmări o cursă NASCAR.

În timpul concertului lui Chris Lake, Travis a oferit un moment apreciat de fani atunci când DJ-ul a difuzat un remix al unei piese Taylor Swift.

„Pun pariu că nu vă așteptați să o auziți pe Tay Tay în această seară, nu-i așa?”, le-a spus acesta spectatorilor.

Unul dintre cele mai urmărite cupluri ale momentului

Apariția de la Nashville confirmă încă o dată că Taylor Swift și Travis Kelce continuă să fie unul dintre cele mai mediatizate și îndrăgite cupluri din lume.

Cu nunta care pare să se apropie rapid și cu apariții publice tot mai dese, interesul fanilor și al presei pentru relația lor rămâne la cote maxime, iar fiecare nouă apariție împreună devine imediat subiect de discuție la nivel internațional.

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