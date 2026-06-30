Taylor Swift și Travis Kelce s-ar căsători săptămâna aceasta, potrivit presei de peste Ocean. Permisele urbane și alte indicii indică o nuntă la New York, la finalul săptămânii. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Taylor Swift și Travis Kelce se căsătoresc?

Cântăreața din America și jucătorul din Liga Națională de Fotbal american (NFL) ar putea face pasul cel mare săptămâna aceasta. Potrivit Reuters, toate indiciile arată că se pregătesc să facă pasul cel mare în cartierul Manhattan, dinNew York. Până la ora aceasta, reprezentanții celor două vedete nu au făcut un anunț oficial legat de marele eveniment.

Printre indiciile care i-au dat de gol pe cei doi sunt permisele urbane pentru orașul New York. Cu toate semnele apărute, nimeni nu a putut confirma ziua exactă sau locația unde va avea loc nunta. Presa din America, dar și fanii celor doi, așteaptă cu nerăbdare ziua cea mare pentru a putea vedea cât mai multe imagini de la eveniment.

„Este cu adevărat nunta noastră regală. Toată lumea este în febra așteptării. Nunta va fi uniunea a două dintre cele mai puternice, iubite și influente persoane din lume. Vorbim despre cea mai importantă vedetă pop din lume care se căsătorește, probabil, cu cel mai mare tight end din istoria NFL”, a declarat Elana Fishman, directoare de stil și shopping pentru Page Six, publicației New York Post.

Detaliile care i-au dat de gol pe cei doi

Potrivit sursei citate, presa și fanii au observat câteva detalii care i-au dus imediat cu gândul că este săptămâna cea mare. Se pare că permisele urbane pentru arena sportivă Madison Square Garden, fără ferestre, este cel mai mare indiciu. Cu toate astea, nu există o confirmare oficială momentan.

Pe lista de invitați sunt așteptate nume grele din showbiz. Printre vedetele care au fost invitate se numără Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone și Gigi Hadid.

Fanii lui Taylor Swift sunt emoționați

Admiratorii cântăreței, care o susțin de două decenii, sunt extrem de emoționați. Olivia Levin, autoarea cărții „The Story of Us: How the Taylor Swift Fandom Changed Our Lives”, se bucură că Taylor are parte, în sfârșit, de un final fericit.

„Pare că am fost împreună cu ea în această călătorie. Este incredibil să vezi pe cineva care a trecut prin atât de multe relații și experiențe de viață și care ajunge, în final, la un final fericit de poveste”, a adăugat Levin, menționând că Kelce este „pe deplin acceptat de comunitatea Swiftie”.

Publicul speră ca, de data aceasta, Taylor Swift să nu fie „zgârcită” în imagini foto sau video de la nuntă. Fanii ei ard de nerăbdare să vadă ce rochie de mireasă a ales, cum o va accesoriza, dar și ce make-up sau coafură alege pentru marea zi.

„Taylor are un stil foarte bine definit și o estetică foarte recognoscibilă. Indiferent ce va purta, sunt sigură că va defini moda bridal pentru mult timp”, a spus Sarah Chapelle, autoarea cărții „Taylor Swift Style: Fashion Through the Eras”.

Ce evenimente vor avea loc în New York

Se pare că va fi un weekend plin în acest oraș din America. Sâmbătă, zeci de nave istorice vor traversa portul orașului pentru celebrarea a 250 de ani ai Statelor Unite și sunt așteptați să apară mai mulți turiști. Duminică va avea loc un meci din Cupa Mondială de fotbal în statul vecin, New Jersey.

Taylor și Travis s-au logodit în august 2025

Cele două vedete s-au logodit în luna august a anului trecut. De atunci, fanii cântăreței sorb din priviri orice apariție publică a celor doi și așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor zice „da”. De când formează un cuplu, Taylor Swift și Travis Kelce s-au susținut în cariere.

Ea a participat la meciurile lui, în timp ce el a călătorit în diverse orașe pentru a fi prezent la concertele ei. Relația celor doi a debutat în urmă cu 3 ani, când Taylor se afla în plin turneu „Eras Tour”, cel mai profitabil turneu din istorie. Kelce câștiga al treilea său Super Bowl, Swift urmărindu-l din tribune.

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