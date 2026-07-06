O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate

O boală rară, cunoscută până acum aproape exclusiv în rândul animalelor, a intrat în atenția autorităților sanitare europene după ce tot mai multe persoane au fost diagnosticate cu această infecție. Cercetătorii spun că situația s-a schimbat față de anii trecuți și că bacteria responsabilă pare să se transmită și de la om la om, prin contact fizic apropiat.

Boala se numește dermatofiloză și este provocată de bacteria „Dermatophilus congolensis”. Mult timp, aceasta a fost întâlnită aproape exclusiv la bovine, însă poate infecta și alte animale domestice sau sălbatice. La oameni, îmbolnăvirile erau considerate excepționale.

O nouă boală se răspândește în Europa

Acum, însă, cercetătorii au observat o schimbare. În ultimele șase luni au fost identificate mai multe grupuri de cazuri în patru state din Uniunea Europeană, iar investigațiile arată că transmiterea se poate produce prin contact fizic apropiat, inclusiv în timpul contactelor sexuale.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în rândul bărbaților homosexuali, bisexuali și al altor bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați. Franța, Germania, Spania și Suedia au raportat împreună 70 de cazuri de infecție cu *Dermatophilus congolensis*. Cele mai multe dintre acestea au fost confirmate între decembrie 2025 și iunie 2026.

Și Austria figurează pe lista țărilor în care bacteria a fost depistată. Datele provenite de la două laboratoare din Viena arată că au fost confirmate zece cazuri în 2025 și alte șapte până la jumătatea anului 2026.

În același timp, în Norvegia au fost raportate cazuri în rândul persoanelor care practică arte marțiale, ceea ce îi face pe specialiști să ia în calcul transmiterea prin contact direct între oameni.

Cum îți poți da seama că ai contractat boala

Medicii spun că persoanele diagnosticate au prezentat leziuni ale pielii sub formă de papule, pustule sau zone solzoase care provoacă mâncărimi. În cele mai multe situații, acestea au apărut în zona genitală și la nivelul feței, fără alte simptome importante.

Vestea bună este că pacienții au răspuns favorabil la tratamentul cu antibiotice, iar în unele cazuri leziunile au dispărut chiar și fără tratament.

Deși apariția acestor cazuri a atras atenția autorităților sanitare, cercetătorii spun că riscul pentru populația generală rămâne redus. Totuși, probabilitatea de infectare este considerată mai mare în cazul bărbaților homosexuali, bisexuali și al altor bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați, în special atunci când există mai mulți parteneri sexuali și sunt frecventate locuri unde au loc activități sexuale.

Specialiștii de la Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor le cer autorităților din statele europene să continue investigațiile pentru a înțelege mai bine modul în care bacteria se transmite și cât de extinsă este răspândirea ei.

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