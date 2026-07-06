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Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 10:17
Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!
Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!
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CANCAN ți-a pregătit un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, rapiditatea și capacitatea de concentrare. La prima vedere pare o provocare banală, însă aparențele înșală. În fața ta se află un șir format aproape în totalitate din același număr, iar misiunea este să descoperi singurul element care nu se potrivește. Crezi că poți reuși înainte să expire timpul?

Dacă îți plac provocările care îți antrenează mintea, atunci acesta este momentul perfect să demonstrezi ce poți. Tot ce trebuie să faci este să privești cu mare atenție imaginea și să identifici numărul care diferă de toate celelalte. Ai la dispoziție doar 19 secunde, așa că nu pierde vremea și pornește cronometrul!

Un nou test de logică

Majoritatea cifrelor pe care le vezi sunt identice și formează un model repetitiv. Tocmai acest lucru îngreunează misiunea, deoarece ochiul este păcălit de repetiție și poate trece cu ușurință peste detaliul care face diferența.

Pentru a avea șanse mai mari de reușită, încearcă să analizezi imaginea metodic, rând cu rând, fără să te grăbești. Chiar dacă timpul este limitat, o privire organizată este mai eficientă decât una haotică. Ai găsit deja răspunsul? Dacă da, felicitări! Înseamnă că ai un spirit de observație foarte bine dezvoltat și reușești să identifici rapid detaliile care scapă celor mai mulți.

Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!
Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!

Dacă încă îl cauți, nu te descuraja. Astfel de exerciții sunt concepute tocmai pentru a pune la încercare atenția și răbdarea, iar cu fiecare provocare rezolvată îți poți îmbunătăți performanțele.

Puzzle-urile vizuale și testele de observație nu sunt doar o metodă plăcută de petrecere a timpului liber. Ele stimulează concentrarea, memoria vizuală și capacitatea de a analiza rapid informațiile. În plus, îi obligă pe participanți să ignore elementele repetitive și să se concentreze asupra detaliilor subtile.

Exercițiile de acest tip contribuie la menținerea minții active și pot îmbunătăți viteza de procesare a informațiilor atunci când sunt rezolvate în mod regulat.

Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!
Test de logică | Găsiți singurul număr diferit de 6092!

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

Coeficientul de inteligență, cunoscut sub denumirea de IQ, este unul dintre indicatorii utilizați pentru evaluarea anumitor abilități cognitive, precum raționamentul logic, identificarea tiparelor și rezolvarea problemelor. Testele de acest tip nu oferă o imagine completă asupra inteligenței unei persoane, însă pot evidenția anumite aptitudini.

În general, clasificarea este următoarea:

  •  peste 140 de puncte – nivel excepțional, întâlnit la un număr foarte mic de persoane;
  • între 131 și 140 – nivel foarte ridicat al capacităților cognitive;
  •  între 121 și 130 – performanță peste media populației;
  •  între 111 și 120 – nivel bun, peste media obișnuită;
  • între 101 și 110 – interval considerat media normală.

Indiferent dacă ai descoperit imediat numărul diferit sau ai avut nevoie de mai mult timp, astfel de provocări sunt o modalitate excelentă de a-ți antrena atenția și gândirea logică. Așadar, privește încă o dată imaginea și vezi dacă reușești să identifici „intrusul” înainte de expirarea celor 19 secunde.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 6-0=81 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați două bețe de chibrit

 TEST IQ | Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în cel mult 31 de secunde!

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