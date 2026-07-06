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Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”

De: Andreea Stăncescu 06/07/2026 | 09:22
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
Rică Răducanu a ajuns la spital
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Rică Răducanu trece prin momente dificile după ce a suferit un accident care l-a trimis de urgență la spital. Fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale s-a împiedicat și a căzut, iar investigațiile medicale au scos la iveală mai multe probleme grave de sănătate provocate de impact.

În urma căzăturii, medicii au stabilit că fostul sportiv a suferit două fracturi costale, o luxație la umăr și un traumatism la nivelul capului. Din cauza leziunilor, acesta a fost internat într-un spital din Mangalia, unde este supus mai multor investigații și urmează tratamentul recomandat de specialiști.

Rică Răducanu a ajuns la spital, de urgență

Rică Răducanu a explicat că accidentul s-a produs în timp ce purta papuci și s-a împiedicat, căzând puternic. Durerile au fost atât de mari încât a ales să rămână internat în Mangalia, fără să mai fie transportat la București.

Printre examinările efectuate se numără și o radiografie pulmonară, medicii dorind să verifice dacă fracturile costale au afectat și plămânii. Fostul portar spune că respiră cu dificultate și recunoaște că situația îl îngrijorează, mai ales având în vedere vârsta înaintată.

„Eram în papuci, m-am împiedicat și am căzut. Sunt la spital, de câteva zile, medicii îmi fac investigații, căci am și coaste rupte, și umărul dislocat, dar și o lovitură la cap. E nevoie și de o radiografie pulmonară, ca să vadă medicii cât mi-au afectat plămânii acele coaste rupte. Respir cam greu, mi-e și frică, la vârsta asta.

Nu știu cât voi sta, pe aici, în spitalul din Mangalia, rămân cât vor zice medicii. N-am riscat să merg așa, până la București, aveam dureri. Sunt pe tratament, toată lumea mă sună speriată, asta e, ghinionul meu!”, a povestit Rică Răducanu pentru Click.ro.

Sursa foto: social media

Pe lângă problemele cauzate de accident, fostul internațional se confruntă și cu guta, afecțiune care îi provoacă umflarea gleznelor și a tălpilor. Din acest motiv, medicii i-au recomandat un regim alimentar strict, care exclude consumul de carne, recomandări pe care spune că le respectă cu atenție.

Recuperarea se anunță una de lungă durată. Rică Răducanu mărturisește că procesul este dificil, iar ședințele de fizioterapie urmate până acum nu au adus rezultatele pe care le spera.

„Recuperarea este foarte grea, anevoioasă, durează mult timp, mai stau așa. Din păcate, fizioterapia nu mai ajută, e frecție la picior de lemn, am mai făcut la Mangalia tot felul de proceduri, degeaba!”, a mai spus Rică Răducanu.

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