Ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi. Beneficiile surprinzătoare pentru organism

Nu este un secret că migdalele sunt pline de nutrienți și oferă numeroase beneficii pentru sănătate. În plus, au o textură crocantă plăcută, iar faptul că sunt ușor de transportat și de depozitat le face ideale pentru consum.

Însă există și beneficii mult mai importante decât faptul că sunt gustări la îndemână, susțin specialiștii citați de realsimple.com.

Bogate în proteine vegetale, fibre, grăsimi sănătoase și vitamine precum vitamina E și B2, migdalele pot susține mai multe funcții importante ale organismului. În ciuda conținutului ridicat de grăsimi, acestea sunt în mare parte nesaturate, fiind asociate cu beneficii pentru sănătatea inimii și cu o mai bună gestionare a greutății prin inducerea senzației de sațietate.

Cum influențează migdalele organismul

Consumul zilnic de migdale poate contribui la reducerea nivelului de colesterol și la menținerea unei tensiuni arteriale mai echilibrate. De asemenea, cercetările arată că acestea pot avea un impact pozitiv asupra sănătății metabolice și pot reduce riscul de boli cardiovasculare.

Un alt beneficiu important este legat de sănătatea intestinelor. Migdalele hrănesc bacteriile benefice din microbiom datorită conținutului de fibre și polifenoli, contribuind la o digestie mai bună și la producerea de compuși antiinflamatori precum butiratul, care ajută la protejarea mucoasei intestinale.

Deși sunt considerate sigure pentru majoritatea oamenilor, specialiștii atrag atenția că migdalele trebuie consumate cu moderație, deoarece sunt bogate în calorii. O porție standard este de aproximativ 20–23 de migdale pe zi, echivalentul a circa 30 de grame.

În plus, persoanele cu alergii la nuci trebuie să evite complet consumul acestora, iar un aport crescut de fibre poate necesita o hidratare corespunzătoare.

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