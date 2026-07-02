Tot ce trebuie să știi despre parcarea în Grecia. Reguli și amenzi

La fel ca în orice țară europeană, în Grecia aproape toate locurile de parcare din marile orașe sunt cu plată. Este aproape imposibil să găsești un loc de parcare gratuit în centrul orașului. Când parchezi o mașină închiriată, trebuie să fii atent și să respecți semnele de circulație și marcajele rutiere de interzicere sau permisiune, deoarece amenzile pot fi destul de mari. Iată tot ce trebuie să știi despre parcarea în Grecia în 2026.

Parcarea în Grecia: Marcaje de culoare

În Grecia, trei culori sunt folosite pentru a indica zonele de parcare: alb, albastru și galben. Acest sistem este întâlnit în multe orașe europene:

Marcajele albe indică zone de parcare gratuită.

Marcajele albastre indică zone de parcare cu plată.

Marcajele galbene indică zone rezervate vehiculelor speciale, unde parcarea este interzisă.

Acest sistem de culori este folosit în toate orașele, cu excepția Atenei, unde regulile sunt diferite.

Tipuri de parcări

Există trei tipuri de parcări în Grecia: locuri de parcare stradale, parcări exterioare și parcări tip garaj (acoperite sau subterane).

Parcare stradală

Parcarea stradală cu plată funcționează pe baza sistemului de culori și este semnalizată cu indicatorul „P” și un panou informativ, fiind de obicei limitată la 3 ore. Un automat de plată este întotdeauna amplasat în apropiere.

Parcarea este permisă dacă marcajele o permit și nu există semne de interzicere. Locuri gratuite pe stradă pot fi găsite de obicei în cartierele rezidențiale și la periferie.

Parcări publice și private exterioare

Parcările exterioare sunt adesea cea mai convenabilă opțiune pentru turiștii care vizitează obiectivele orașului. De obicei au personal vorbitor de engleză, reguli clare de plată și prețuri rezonabile pentru șederi scurte de câteva ore. Totuși, plata cu cardul nu este întotdeauna disponibilă.

Astfel de parcări se află frecvent lângă porturi și obiective turistice importante, iar în unele cazuri pot fi chiar gratuite.

Pe insule, parcările exterioare sunt adesea amplasate în centrul orașelor.

Parcări tip garaj (acoperite și subterane)

Parcările multilivel sau subterane sunt de obicei situate în centrele orașelor sau în zonele aglomerate.

Sunt mai scumpe decât parcările exterioare, dar oferă tarife mai flexibile (pe oră, zi, săptămână etc.). Pentru perioade mai lungi, costurile devin mai avantajoase. Această opțiune este potrivită pentru cei care stau mai mult timp într-un loc sau unde parcarea stradală este limitată.

Parcarea pe insule

Pe insule, situația este mai simplă: chiar și în zonele centrale ale orașelor mai mari există, de obicei, locuri de parcare. În plus, în apropierea plajelor și obiectivelor turistice se găsesc numeroase parcări cu plată sau gratuite, ceea ce face parcarea mai ușoară.

Costul parcării în Grecia

Nu există prețuri fixe pentru parcare în Grecia. Costurile depind de regiune, apropierea de centru și tipul parcării.

Parcarea stradală este limitată în timp, de obicei până la 3 ore, după care trebuie reînnoită plata. Costul mediu este de aproximativ 1 € pe oră.

Parcările acoperite și exterioare încep de la aproximativ 1,50 € pe oră, deși uneori această sumă poate acoperi mai multe ore.

Mașinile pot fi lăsate pentru perioade mai lungi, iar plata se face de obicei în numerar sau cu cardul.

Cum se plătește parcarea în Grecia

Există mai multe metode obișnuite de plată.

Prima este prin automatele de parcare, amplasate în apropierea zonelor de parcare, care acceptă monede, bancnote și uneori carduri.

A doua este prin carduri preplătite, vândute în chioșcuri și magazine. Ora de început trebuie zgâriată, similar unui loz.

A treia metodă este prin aplicații mobile precum myAthenspass și ParkPal.

În parcări, plata se face fie la automate, fie direct la personal. Parcările mari acceptă de obicei carduri și au personal vorbitor de engleză.

Bonurile sau tichetele trebuie plasate pe bord, la vedere prin parbriz.

Amenzi de parcare în Grecia

Amenda pentru parcare este semnificativă — aproximativ 80 €.

În unele cazuri, autoritățile pot ridica și plăcuțele de înmatriculare. Șoferul trebuie apoi să plătească amenda și să recupereze plăcuțele de la poliție.

Din 2019, controlul rutier în Grecia a devenit mai strict, astfel încât încălcările trebuie evitate chiar și în localitățile mici.

Notă: reducerea de 50% pentru plata amenzii în 10 zile a fost eliminată, deci se achită suma integrală.

Amenzile se plătesc la oficiile poștale sau la băncile locale.

Parcarea în Atena

În Atena, sistemul de marcaje funcționează diferit:

Marcajele galbene indică locuri rezervate vehiculelor speciale.

Marcajele albastre sunt pentru rezidenți și nu sunt disponibile publicului larg.

Marcajele albe sunt pentru vizitatori și sunt cu plată.

Timpul maxim de parcare este de 3 ore. Tariful mediu este de 1 € pe oră. Programul de plată este în zilele lucrătoare între 09:00–21:00 și sâmbăta între 09:00–16:00. În afara acestor ore, parcarea este gratuită.

Plata se poate face prin automate, chioșcuri sau aplicația MyAthenspass.

Parcarea cu plată rămâne cea mai convenabilă opțiune pentru turiști și poate fi găsită și prin aplicația Parkaround.

Cum găsești parcare în Grecia: aplicații

Cea mai rapidă metodă de a găsi parcare este prin Google Maps sau Maps.me, căutând „parking”. Majoritatea parcărilor sunt listate, uneori cu fotografii și linkuri.

Acest lucru este suficient în orașele mici și pe insule.

În orașe mari precum Atena și Salonic, aplicațiile dedicate sunt mai utile:

INRIX ParkMe – serviciu global pentru găsirea parcărilor, disponibil pe aplicație sau site.

MyAthenspass – pentru plata parcării stradale în Atena, inclusiv selectarea zonei și monitorizarea timpului.

Parkaround – pentru căutarea, rezervarea și plata locurilor de parcare în Atena și la aeroporturi.

ParkPal – folosit în Salonic, permite selectarea zonei și plata prin aplicație, cu timp maxim de parcare de 4 ore.

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