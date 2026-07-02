Primele imagini cu Cheloo la Asia Express. Antena 1 a publicat imaginile

Cheloo și Mihai Ban, bunul său prieten, formează unul dintre cuplurile care au acceptat provocarea Asia Express 2026, competiție care l-a adus în prim-plan pe unul dintre cele mai controversate personaje din spațiul public. Antena 1 a făcut publice primele imagini cu liderul trupei Paraziții, în plină acțiune, de pe Drumul Mătăsii.

Filmările noului sezon Asia Express au loc în China și Uzbekistan. Producătorii de la Antena 1 le-au pregătit concurenților trasee dificile, prin zone încărcate de istorie și cultură, condiții propice pentru probele care le vor testa limitele, condiția fizică (și psihică) și răbdarea.

Printre echipele care au participat provocarea de a trăi cu un singur dolar pe zi se numără Cheloo și Mihai Ban, prietenul și camaradul său de la raliul Dakar. Deși show-ul va fi difuzat pe micile ecrane în toamnă, Antena 1 a publicat deja primele imagini cu Cheloo de pe Drumul Măsii – vezi imagini în GALERIA FOTO de mai jos.

„Primele imagini cu Cheloo și Ban în aventura vieții lor sunt aici. Când corpul spune stop, mintea spune mai departe. Asia Express – Drumul Mătăsii, din toamnă, la Antena 1”, a fost mesajul de pe pagina de Instagram a emisiunii.

„În Asia Express și-a arătat altă față”

Pe cât de controversat este în spațiul public, pe atât de uimiți au fost cei din producție de comportamentul acestuia la Asia Express 2026. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii de la Antena 1, a vorbit despre Cătălin Ștefan Ion, omul din spatele artistului Cheloo. Într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția lui Răzvan Fodor i-a lăsat pe cititori muți de uimire. Cum este, de fapt, Cheloo în culise, atunci când camerele de filmat se opresc?

„Una peste alta, toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată depre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul, mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri, uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt. Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!”, ne-a spus Irina Fodor – citește AICI interviul complet.

Se poate spune că ultimele luni din viața lui Cheloo au fost cât se poate de incerte. După ce a fost ridicat de mascați și încătușat, liderul trupei Paraziții a ajuns în grija medicilor de la Spitalul de Psihiatrie Voila, în urma unui episod marcant în care ar fi înceract să se automutileze cu o armă albă. Incidentul a avut loc în urmă cu doar câteva zile, la Câmpina – vezi AICI secretul din spatele internării.

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