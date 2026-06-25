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Irina Fodor face dezvăluiri incredibile despre parcursul lui Cheloo la emisiunea de la Antena 1: „Și-a arătat altă față la Asia Express”

De: Andrei Iovanroxana tudorescu 25/06/2026 | 22:00
Irina Fodor face dezvăluiri incredibile despre parcursul lui Cheloo la emisiunea de la Antena 1
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Irina Fodor trăiește una dintre cele mai intense perioade din ultimii ani. Pe de o parte, prezentatoarea a fost prinsă în vârtejul filmărilor pentru noul sezon Asia Express, unde concurenții au ridicat deja nivelul competiției și al tensiunilor. Pe de altă parte, acasă, ea și Răzvan Fodor au avut parte de emoții uriașe odată cu susținerea Evaluării Naționale de către fiica lor, Diana. Într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea a vorbit atât despre atmosfera din culisele unuia dintre cele mai dure reality-show din România, acolo unde Cheloo a făcut făcut dezvăluiri incredibile, cât și despre provocările trăite în familie în ultimele săptămâni.

Noul sezon Asia Express promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase de până acum. Filmările s-au desfășurat pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China, iar Irina Fodor spune că au existat situații care au surprins chiar și echipa de producție. Așa cum mulți probabil se așteptau, în centrul atenției a fost Cheloo, care, din spusele vedetei, a dezvăluit lucruri la care puțini se așteptau, iar unele lucruri nici măcar nu pot fi difuzate. În altă ordine de idei, ultima perioadă a fost una plină de emoții pentru frumoasa prezentatoare, deoarece fiica ei și a lui Răzvan Fodor a susținut examenul de Evaluare Națională.

Irina Fodor: „Au fost adevăruri spuse brutal de Cheloo la Asia Express”

Irina Fodor: E foarte emoționant, nu mă așteptam să trăiesc examenul cot la cot cu Diana, nu mă așteptam ca Fodor să facă asta, bărbații sunt mai detașați de obicei, nu e ceva grav. Acum, când a venit vorba de copilul lui, a devenit ceva serios, cu o miză mare. Mergem pe vârfuri prin casă, să nu o deranjăm. Dar gata, s-a terminat.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine această perioadă?

Irina Fodor vorbește despre dezvăluirile făcute de Cheloo în cadrul emisiunii Asia Express

Irina Fodor: Eu nu am dormit, am stat în parcare pur și simplu, m-am dus cu ea. Cu mine, mama mea nu a fost, probabil mama mea era mai normală decât mine, dar eu am fost cu ea până la uță și am stat în parcare jumătate de oră, dacă se întâmplă ceva, să fie acolo. De ce mi-ar trece prin cap să leșine copilul, nu știu. Poate pentru că simțeam că eu voi leșina, așa ne-am trăit ultimele zile. La fel și Fodor, cu empții foarte mari.

CANCAN.RO: Ce urmează de acum pentru voi?

Irina Fodor: Vacanță. De acum, îmi închid telefonul. Noi ne împărțim vacanțele, noi doi, noi trei.

CANCAN.RO: Cum e să prezinți unele dintre cele mai urmărite emisiuni din țară?

Irina Fodor: Știi când îmi dau seama de presiune? Când e un eveniment mare și se premiază niște persoane, aș putea să fiu nominaliztă. Îmi dau seama că prezint două show-uri mari, de succes. E responsabilitate multă, îmi doresc să fac și mai bine la anul, poate să fiu mai haioaă, mai spontană, cred că există loc de evoluție, oricât de obișnuit ai fi cu un show, e loc de mai bine.

CANCAN.RO: Cum a fost în Asia?

Irina Fodor: A fost absolut superb. Atâtea adevăruri s-au spus în acest sezon nou, cu o sinceritate atât de brutală, la Asia Express, nici nu îți poți imagina. Atâtea adevăruri, atât de brutal spuse de Maurice, de Valerie, de Cheloo. Din toate punctele de vedere posibile și lăsate pe covorașul ăla mare.

CANCAN.RO: Te-aș întreba ce a spus Cheloo, că asta mă macină pe mine.

Irina Fodor: Acum nu pot să-ți promit că o să auzi tot ce a zis Cheloo, tu vrei bruturile. Unele lucruri pot fi auzite, unele le-am auzit doar noi și e mai bine așa, pentru că suntem toți oameni mari, vaccinați, putem să le auzim.

CANCAN.RO: Noi îl știm pe Cheloo cum e.

Irina Fodor: Una peste alta, toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată depre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul, mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri, uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt. Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!

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