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Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie

De: Alina Drăgan 20/06/2026 | 15:39
Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie
Ce spun oamenii legii despre incidentul în care Cheloo a fost implicat 
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Recent, Cheloo a fost protagonistul unui incident ce a avut loc la Spitalul Municipal Câmpina. Mai exact, artistul a încercat să fugă de sub supravegherea echipajului de la Ambulanță, iar pentru a preveni asta oamenii legii au intervenit și l-au încătușat. În urma acestui incident au apărut numeroase speculații, însă acum totul a fost clarificat chiar de către oamenii legii. Ce au transmis aceștia?

În data de 19 iunie, artistul cunoscut sub numele de scenă Cheloo a fost implicat într-un incident ce a avut loc la Spitalul Municipal Câmpina, unde rapperul fusese adus de la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde este internat. Acesta a încercat să fugă de sub supravegerea echipajului de la Ambulanţă, iar oamenii legii au intervenit.

Ce spun oamenii legii despre incidentul în care Cheloo a fost implicat

Cum incidentul a atras atenția și numeroase speculații au apărut, polițiștii clarifică acum tot ce s-a întâmplat. Mai exact, se pare că joi artistul a fost adus la Spitalul de Psihiatrie Voila într-o stare de sănătate deteriorată. A fost internat, iar vineri personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului.

Astfel, a fost solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii. Însă, după ce a ajuns la Spitalul Municipal Câmpina, Cheloo ar fi încercat să fugă de sub supravegherea echipajului de la Ambulanță.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpina au fost sesizaţi, la data de 19 iunie 2026, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, de către personalul unei unităţi medicale din municipiu, cu privire la faptul că un pacient manifesta un comportament agitat.

Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate şi înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare. În vederea prevenirii producerii unor vătămări şi pentru asigurarea siguranţei persoanei şi a celor din jur, poliţiştii au intervenit conform competenţelor legale, procedând la imobilizarea acesteia şi facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Mai mult, autoritățile au explicat că atunci când transportă pacienţi psihiatrici, echipajele medicale de la Ambulanţă sunt însoţite de Poliţie, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident. Ei bine, se pare că atunci când Cheloo a văzut echipajul Poliţiei a încercat să fugă.

„Precizăm că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravenţională. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova reiterează faptul că intervenţiile poliţiştilor au ca scop protejarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor implicate, precum şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice”, mai transmit oficialii Poliţiei.

Încercarea de a fungi a lui Cheloo a fost oprită repede, acesta fiind încătușat și imobilizat. Ulterior, artistul a fost evaluat medical, rana de la gât i-a fost tratată, iar acesta s-a întors înapoi la Spitalul Voila.

 

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