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Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă

De: Anca Chihaie 08/07/2026 | 18:15
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă
Andrei Leonte și-a cerut iubita în căsătorie/ Sursa foto: Instagram
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Un nou capitol important s-a deschis în viața lui Andrei Leonte. Artistul, cunoscut publicului drept primul câștigător al competiției „X Factor România”, a celebrat cununia religioasă alături de soția sa, Laura, la câteva luni după ce cei doi au devenit oficial soț și soție în cadrul ceremoniei civile organizate în această primăvară.

Evenimentul a reunit familia și cercul restrâns de prieteni ai mirilor, într-un cadru amenajat cu grijă, unde fiecare detaliu a fost ales pentru a reflecta stilul și personalitatea celor doi. După aproape cinci ani de relație, Andrei Leonte și Laura au decis să își oficializeze povestea de dragoste și în fața altarului, transformând această zi într-un moment cu o puternică încărcătură emoțională.

Andrei Leonte s-a căsătorit!

Ceremonia religioasă a fost urmată de o petrecere care s-a remarcat prin eleganță, dar și prin numeroase elemente neconvenționale. În locul unei abordări clasice, mirii au preferat să creeze o atmosferă relaxată și apropiată de pasiunile lor comune, oferindu-le invitaților o experiență diferită de cea întâlnită la o nuntă tradițională.

Foto: social media

Laura a ales pentru marele eveniment o rochie de mireasă într-un stil minimalist, caracterizată prin linii simple și un design rafinat. Ținuta albă, completată de un voal discret și de un buchet realizat din flori albe, a pus accent pe eleganța naturală și pe simplitatea sofisticată. Pentru petrecerea de după ceremonie, mireasa a optat pentru o schimbare subtilă a apariției sale, renunțând la voal și păstrând aceeași notă elegantă pe tot parcursul serii.

La rândul său, Andrei Leonte a mizat pe un costum negru clasic, completat de o cămașă albă, alegând un look sobru și potrivit pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Apariția celor doi a fost apreciată pentru echilibrul dintre eleganță și naturalețe, fără artificii sau elemente extravagante.

Încă de la sosirea invitaților, atmosfera evenimentului a fost diferită față de cea a unei nunți obișnuite. Un panou decorativ amplasat la intrare a atras imediat atenția celor prezenți, fiind alcătuit din fotografii surprinse de-a lungul relației celor doi. Imaginile au ilustrat evoluția poveștii lor de iubire și au oferit invitaților ocazia de a retrăi momente importante din cei aproape cinci ani petrecuți împreună.

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