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Nativii care duc o viață dublă fără ca ceilalți să își dea seama. Luna nașterii îi trădează

De: Denisa Crăciun 13/07/2026 | 16:38
Nativii care duc o viață dublă fără ca ceilalți să își dea seama. Luna nașterii îi trădează
Nativii care duc o viață dublă
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Luna nașterii spune multe despre oameni. Psihologii spun că de cele mai multe ori, aceștia prezintă versiuni diferite ale lor în funcție de mai mulți factori, printre care mediu, așteptări și siguranță emoțională. Unii ar spune că duc o viață dublă, fără ca ceilalți din jur să își dea seama.

Atunci când cineva încearcă să se adapteze la un job nou sau într-un cerc de prieteni, prezintă anumite versiuni diferite față de cea adevărată. Mulți oameni nu și-ar putea da seama că duc o viață dublă, care nu este întotdeauna despre secrete. Totuși, psihologii au observat un tipar, astfel că au dezvăluit care sunt lunile în care oamenii au acest comportament.

Nativii care duc o viață dublă

Lunile de naștere pot oferi detalii importante despre oameni. De exemplu, psihologii vorbesc despre comportamentul numit drept viață dublă, care scoate la suprafață o altă versiune decât realitatea. Specialiștii spun că au observat o tendință la oamenii care s-au născut în lunile Noiembrie, Martie, Septembrie și Februarie.

Cei care sunt născuți în luna noiembrie pot fi considerați adesea înșelători și manipulatori. Aceștia sunt în general misterioși, iar de cele mai multe ori își doresc să se ridice la așteptările celorlalți. Ei vor să fie seducători, interesanți și puternici, așa cum îi percep cei din jur. Totuși, nativii născuți în această lună au propriile dorințe și personalitate, astfel că sunt mai mult decât cred ceilalți.

Nativii lunii martie se confruntă adesea cu realitatea, însă de cele mai multe ori evadează prin fantezie sau visare cu ochii deschiși. Cei născuți în această lună sunt profunzi și pot vedea imaginea de ansamblu, dar se gândesc prea mult la ce ar fi putut face diferit și cum ar fi arătat viața lor dacă ar fi făcut altfel.

Oamenii care s-au născut în luna septembrie sunt organizați și meticuloși. De asemenea, sunt conectați cu personalitățile lor, însă se străduiesc din răsputeri să țină totul ascuns.

Luna februarie scoate la suprafață faptul că cei născuți în această lună vor să pară că fac ce trebuie în public. Realitatea este alta și asta pentru că în interior își doresc să fie lăsați în pace și să stea pe canapea. De cele mai multe ori se lasă intimidați de alții, însă preferă să ascundă asta.

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