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Casa Anisiei Gafton, cuprinsă de flăcări din cauza unui gest banal. Comedianta, la un pas de tragedie: “Dacă mai așteptam un minut, nu știu ce se întâmpla”

De: roxana tudorescu 29/06/2026 | 18:22
Casa Anisiei Gafton, cuprinsă de flăcări din cauza unui gest banal. Comedianta, la un pas de tragedie: “Dacă mai așteptam un minut, nu știu ce se întâmpla”
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O simplă lumânare parfumată, aprinsă pentru o baie relaxantă, era să se transforme într-un incendiu de proporții. Anisia Gafton povestește, cu umorul caracteristic, cum un chibrit aruncat „ca Halep” a aprins coșul de gunoi și flăcările au ajuns până la mobilă, iar doar inspirația de moment a împiedicat un dezastru. De parcă nu era suficient, comedianta recunoaște în exclusivitate pentru CANCAN, că asta nu a fost simgurul moment în care își incendia casa. A reușit și performanța de a prăji un ou fiert.

Însărcinată cu primul copil, Anisia Gafton traversează o perioadă plină de emoții și recunoaște că este mai sensibilă ca de obicei. Ea și partenerul său, Serghei, se pregătesc să devină parinții unui băiețel. Vedeta speră că, odată cu nașterea celui mic, va deveni mai atentă și mai responsabilă. Cu toate acestea, își dorește să nu își piardă spiritul ei jucăuș și copilărismul care au consacrat-o și pe care speră să le transmită, într-o bună măsură, și fiului ei.

„Era un fum înecăcios, nu mai vedeam în casă”

Anisia Gafton: Am făcut ceva recent. Voiam să fac o băiță și voiam să miroasă frumos în baie, că nu-mi place să miroasă urât. Am zis să aprind o lumânare parfumată. Aveam niște chibrituri din alea lungi și foarte groase, gen torță. Am aprins lumânarea și mie îmi place să arunc chibriturile la coș. Orice arunc la coș, eu nu pun ca omul normal gunoiul, eu arunc de la distanță. Problema este că și nimeresc. Servesc ca Halep, așa mă simt. Eram cu torța și cu coșul în față, tocmai tunsesem pisica și îi pusesem părul în coș. Mă simțeam ca la sporturile olimpice: „Ia să vedem dacă nimerim.” Am aruncat și s-a dus la coș spectaculos, în flăcări s-a dus. Direct în coș. Și cum ardea el în aer, când a atins chibritul părul de pisică, a explodat coșul.

Eu, când sunt stresată, găsesc cele mai bune soluții într-un timp scurt. Atunci n-a fost așa. M-am dus 20 de secunde în dormitor să caut o soluție, dar nu găseam. Mă agitam și mai mult și strigam: „U, u…”. Mă gândeam cum sting ăia în filme. Am zis: „Pătura”, dar aveam plapuma, nu-i bine.

M-am dus în baie, focul se mărea. Eu făceam un fel de dans al ploii. Am zis să iau apă de la chiuvetă. Am stropit, dar mai mult era dacă scuipam eu, că nu funcționa. Iar m-am agitat și vedeam că a ars coșul, s-a topit, deja flăcările cuprindeau mobila, mi-a ars covorașul și eu tot cu dansul ploii. Și, cum lua amploare focul, am văzut că lângă coș era un bax de deodorante. Nu conștientizasem că este acel bax, dar când l-am văzut m-am adunat și am zis să pun dușul. S-a oprit instant. Dacă mai așteptam un minut, nu știu ce se întâmpla.

Anisia Gafton este însărcinată în 6 luni
„Era un fum necăcios, nu mai vedeam în casă.”

CANCAN: Bubuia casa, Anisia.

Anisia Gafton: Da.

CANCAN: De la o lumânare și o băiță de-a ta, să te relaxezi. Ce a zis Serghei?

Anisia Gafton: A rămas șocat. „Cum naiba te las singură acasă și îi dai foc?” Dar am mai făcut ceva.

CANCAN: Ce?

Anisia Gafton: Am reușit să prăjesc un ou fiert și asta chiar recent. L-am lăsat să fiarbă până s-a prăjit. A fiert apa și după a intrat în prăjeală. S-a crăpat când a rămas fără apă și după a ieșit fum.

CANCAN: Ce făceai? Ai uitat de el?

Anisia Gafton: Da, da. Ceva cultural sigur făceam. Citeam TikTok-ul.

CANCAN: Cum ai realizat?

Anisia Gafton: Era un fum înecăcios, nu mai vedeam în casă. Pisicile se uitau la mine de parcă întrebau: „Ce se întâmplă?”. Deci eu gătesc ori foarte bine, ori dezastru.

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