Fetiță sau băiețel? Anisia Gafton a făcut gender reveal

Anisia Gafton și Florin Serghei se pregătesc pentru cel mai important rol din viața lor. Cei doi vor deveni părinți anul acesta și sunt în culmea fericirii.

Ziua Internațională a Copilului a avut anul acesta o semnificație aparte pentru Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei. Cei doi au ales această perioadă specială pentru a împărtăși una dintre cele mai frumoase vești din viața lor, aceea că urmează să devină părinți pentru prima dată. Evenimentul a fost întâmpinat cu entuziasm de familie, prieteni și admiratori, care au transmis numeroase mesaje de felicitare.

Anisia Gafton a făcut gender revel!

Cunoscută pentru energia și umorul care au consacrat-o în lumea divertismentului, Anisia Gafton traversează acum o etapă complet nouă, marcată de emoție, bucurie și pregătiri pentru venirea pe lume a primului copil. Alături de logodnicul său, vedeta se bucură de fiecare moment al acestei perioade speciale, iar vestea sarcinii a fost primită cu multă căldură de cei care le urmăresc activitatea.

Pentru a marca acest moment important, viitorii părinți au organizat și o petrecere de tip gender reveal, prin care au aflat sexul bebelușului. Evenimentul a fost unul simplu, dar plin de emoție, fiind gândit astfel încât să surprindă perfect bucuria trăită de cei doi.

Îmbrăcați în ținute albe, Anisia și Florin au participat la momentul mult așteptat înconjurați de apropiați. Punctul culminant al evenimentului a fost deschiderea unei cutii speciale, din care s-au ridicat mai multe baloane albastre. Astfel, a fost dezvăluit faptul că familia lor se va mări cu un băiețel.

„La mulți anii tuturor copiilor de 1 iunieeeee, și celor care sunt încă in burtica! Să ne bucurăm toți ca ei , cu sufletul frumos și curat! Cu ocazia asta am făcut un Gender Revel și : eeee baietellllllll🩵🩵🩵🩵🥹!La mulți aniiiiiiiiii tuturor copiilor: născuți, în burtică și adulți!”, a scris Anisia Gafton.

