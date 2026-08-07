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Adevărul despre „burtica de gravidă” a actriței Zendaya. Imaginea i-a pus pe jar pe fanii lui Tom Holland

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 00:30
Adevărul despre „burtica de gravidă” a actriței Zendaya. Imaginea i-a pus pe jar pe fanii lui Tom Holland
Sursa foto: Instagram Zendaya
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Zendaya și Tom Holland au ajuns din nou în centrul atenției, după ce o fotografie în care actrița pare să aibă burtică de gravidă s-a viralizat rapid în mediul online. Imaginea i-a făcut pe mulți fani să creadă că cei doi se pregătesc să devină părinți, însă adevărul este cu totul altul.

Fotografia o prezintă pe Zendaya, în vârstă de 29 de ani, alături de soțul ei, Tom Holland, în timp ce cei doi par să se plimbe printr-un parc. Actrița poartă un top scurt, iar abdomenul său pare vizibil rotunjit, alimentând imediat speculațiile privind o posibilă sarcină. Imaginea a circulat intens pe rețelele de socializare, însă fotografia este falsă. Varianta originală a fost realizată în Londra, în 2023, iar imaginea virală a fost modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Fotografia cu Zendaya însărcinată este falsă

Deși la prima vedere pare o fotografie obișnuită, realizată de paparazzi, imaginea virală nu surprinde realitatea. Fotografia originală o prezintă pe Zendaya cu abdomenul plat, în timpul unei plimbări prin Londra alături de Tom Holland. Ulterior, imaginea a fost modificată cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât actrița să pară însărcinată.

În acest moment, nu există informații confirmate potrivit cărora Zendaya și Tom Holland ar urma să devină părinți. Niciunul dintre cei doi nu a anunțat că așteaptă primul lor copil. Cei doi au devenit însă obișnuiți cu astfel de situații. În trecut, pe internet au circulat mai multe imagini generate cu ajutorul AI care pretindeau că surprind momente din viața lor privată.

Zendaya și Tom Holland, victimele IA și în trecut


Nu este pentru prima dată când relația celor doi este în centrul unor informații false generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. După ce au apărut zvonuri potrivit cărora Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret, în mediul online au devenit virale mai multe fotografii care păreau să surprindă ceremonia. Într-una dintre imaginile distribuite masiv, Zendaya apărea într-o rochie spectaculoasă de mireasă, în timp ce Tom Holland era îmbrăcat într-un costum elegant și ținea o sticlă de șampanie. Imaginile nu erau însă reale.

Zendaya a vorbit chiar despre acest fenomen în cadrul unei apariții la emisiunea lui Jimmy Kimmel. Actrița a povestit că oamenii au felicitat-o pentru „fotografiile de la nuntă”, deși acestea erau generate de inteligența artificială.

„Mulți oameni au fost păcăliți de ele”, a mărturisit Zendaya.

Actrița a explicat că situația a devenit cu atât mai bizară cu cât persoane pe care le întâlnea în viața reală îi spuneau cât de frumoase sunt fotografiile de la nunta sa.

„Eu eram, pur și simplu, afară, în viața reală, iar oamenii îmi spuneau: «Doamne, fotografiile de la nunta ta sunt superbe». Iar eu eram: «Iubito, sunt generate de AI»”, a povestit vedeta.

Zendaya și Tom Holland, din nou în centrul atenției

Zvonurile despre o posibilă sarcină apar într-o perioadă în care Zendaya și Tom Holland se bucură de o atenție uriașă din partea fanilor. Cei doi au fost recent prezenți împreună la evenimentele dedicate filmului „Spider-Man: Brand New Day”, în care joacă din nou împreună.

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