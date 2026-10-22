Marius Sefciuc a murit în accidentul cumplit din Iași. Avea doar 27 de ani

Marius Sefciuc a murit în accidentul cumplit din Iași. Avea doar 27 de ani
Marius Sefciuc. Foto: Facebook
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Marius Sefciuc, un tânăr de 27 de ani din Hănțești, județul Suceava, și-a pierdut viața joi dimineață într-un grav accident rutier produs pe DN2 – E85, în comuna Moțca, județul Iași. În aceeași tragedie a murit și Adrian, un șofer de 25 de ani din Pașcani.

Impactul frontal dintre autoutilitara condusă de Marius Sefciuc și autoturismul condus de Adrian s-a produs în jurul orei 04:40. Un pasager aflat în autoutilitară a supraviețuit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Marius Sefciuc și-a pierdut viața la doar 27 de ani

Marius Sefciuc, în vârstă de 27 de ani, era din Hănțești, județul Suceava, și se afla la volanul unei autoutilitare care transporta piese auto. Tânărul a murit în urma accidentului produs joi dimineață pe DN2 – E85, în apropierea localității Moțca.

Potrivit informațiilor apărute după tragedie, Marius absolvise Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava. În autoutilitară se mai afla un bărbat de 40 de ani, care ocupa locul din dreapta-față.

Cum s-a produs accidentul de pe DN2 – E85

Din primele cercetări efectuate de polițiști, Adrian, un tânăr de 25 de ani din Pașcani, conducea un autoturism din direcția Roman către Suceava în momentul producerii accidentului. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi intrat în coliziune frontală cu autoutilitara condusă de Marius Sefciuc.

„În dimineața zilei de 22 octombrie a.c., în jurul orei 04:40 polițiștii Biroului Rutier Pașcani au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești, pe DN2 E85, în comuna Moțca. Din primele cercetări a rezultat faptul că un tânăr, de 25 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 2 E85, din direcția Roman spre Suceava, ar fi intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară, condusă de un tânăr, de 27 de ani. Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul celor doi conducători auto, precum și cu rănirea unui pasager din autotutilitară, de 40 de ani, care a fost transportat la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis IPJ Iași.

În urma impactului, ambii șoferi au murit. Adrian a rămas încarcerat în autoturism, iar Marius Sefciuc a rămas blocat în autoutilitara implicată în accident.

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