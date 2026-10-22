Lovitură grea pentru Călin Donca! Pagube uriașe într-unul dintre parcurile sale fotovoltaice: ”O cheltuială foarte mare, pe care eu însumi va trebui să o susțin”

Călin Donca a publicat un videoclip pe TikTok în care a prezentat pagubele produse într-unul dintre parcurile fotovoltaice pe care le deține. Acesta a explicat că un vânt foarte puternic a afectat o parte din instalațiile existente în parc, provocând distrugeri importante și costuri pe care va trebui să le suporte.

În imaginile distribuite pe rețeaua de socializare pot fi observate efectele fenomenului meteo, iar antreprenorul a vorbit despre impactul pe care acesta l-a avut asupra investiției. Potrivit declarațiilor sale, aproximativ 25% dintre panourile din parc au fost afectate după episodul de vreme extremă.

Aproximativ un sfert dintre panouri au fost afectate

„Dezastru, dragilor, dezastru la un parc din cele pe care le deținem. N-am să vă spun locația, însă pot să vă spun faptul că aceste lucruri se mai întâmplă în domeniul nostru. A venit un vânt foarte puternic, a dat deoparte undeva la 25% din toate panourile din parc. O cheltuială foarte mare, pe care eu însumi va trebui să o susțin, nu investitorii, pentru că investitorii nu au nicio vină, n-am nici eu nicio vină, dar astfel de lucruri se întâmplă. Uitați-vă cum arată, vântul a scos acoperișuri, a scos țigle, a scos pomi. A fost nebunie totală. În țara noastră există zone în care se întâmplă astfel de lucruri. Vreau doar să vă arăt și doar să știți că mai sunt și astfel de lucruri care apar și cineva trebuie să le plătească, așadar, mare atenție unde puneți parcul fotovoltaic”, a spus Călin Donca pe TikTok.

Costurile vor fi suportate de antreprenor

În aceeași intervenție, Călin Donca a precizat că investitorii implicați în proiect nu vor suporta costurile generate de distrugerile provocate de vânt. Acesta a afirmat că cheltuielile necesare pentru remedierea situației vor fi acoperite de el, subliniind că astfel de incidente pot apărea în acest domeniu de activitate.

Antreprenorul a mai arătat imagini din zona afectată și a susținut că vântul puternic nu a produs pagube doar la nivelul panourilor fotovoltaice. Potrivit declarațiilor sale, au fost afectate și acoperișuri, țigle și arbori din zonă. De asemenea, acesta a transmis că există regiuni în România unde astfel de fenomene meteo se produc și că amplasarea unui parc fotovoltaic trebuie analizată cu atenție, având în vedere riscurile care pot apărea în timp.

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