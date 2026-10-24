Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: ”A tras-o de păr!”

După ce imaginile în care Claudia de la Insula Iubirii îl lovește pe pilot cu telefonul în cap, într-un club din Timișoara, au devenit subiect de discuție în mediul online, au apărut și noi informații despre ceea ce s-ar fi întâmplat înainte de momentul tensionat. Iată ce ar fi făcut Eduard la eveniment!

Momentul tensionat ar fi fost surprins într-un clip video apărut în mediul online, în care Claudia Ion este văzută în timp ce îl lovește pe Eduard Vlădescu cu telefonul în cap, în timpul unui eveniment organizat într-un club din Timișoara. Imaginile au atras atenția, mai ales în contextul în care, cu puțin timp înainte, cei doi păreau să se fi reapropiat și chiar fuseseră surprinși împreună în București. Gestul Claudiei a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la ceea ce s-ar fi întâmplat între ei în acea seară și la motivul care ar fi determinat-o să reacționeze astfel.

Ce s-ar fi întâmplat între Eduard și Claudia la club

Un comentariu apărut la videoclipul în care Claudia este surprinsă în timp ce îl lovește pe Eduard aduce în discuție o altă versiune a evenimentelor. Potrivit mesajului publicat de un utilizator, persoane care s-ar fi aflat în club susțin că pilotul ar fi avut, la rândul său, un comportament agresiv înainte de gestul Claudiei.

„Ce vă mai place să vă dați cu părerea fără să cunoașteți contextul. Vezi că oamenii din club spun că el a scuipat-o și a tras-o de păr înainte de asta.”, a fost comentariul scris după ce altă persoană o critica pe Claudia.

Mai exact, comentariul susține că Eduard ar fi scuipat-o pe Claudia și ar fi tras-o de păr înainte ca aceasta să reacționeze și să îl lovească cu telefonul. Afirmațiile au apărut în secțiunea de comentarii a videoclipului.

Cu câteva ore înainte de incidentul care a atras atenția internauților, Claudia și Eduard ar fi petrecut timp împreună în Timișoara, într-un grup din care făceau parte și alte persoane cunoscute din universul Insula Iubirii. Cei doi ar fi ieșit la un restaurant din oraș alături de Bianca, o altă concurentă a emisiunii, de fratele acesteia și de fotograful Biancăi.

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