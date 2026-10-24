Imagini de COȘMAR în Liga Campionilor! Vedeta nu s-a mai putut ridica de pe gazon. Diagnosticul este devastator

Paris Saint-Germain traversează momente dificile după victoria cu 4-2 în fața Barcelonei, din Liga Campionilor, deoarece trei dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei au suferit accidentări în timpul partidei. Cea mai gravă situație este cea a georgianului Khvicha Kvaratskhelia, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Devastat de vestea primită, atacantul a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care mărturisește că nu înțelege de ce i s-a întâmplat tocmai lui această nenorocire.

Khvicha Kvaratskhelia, accidentare gravă în meciul cu Barcelona

Victoria obținută de Paris Saint-Germain împotriva Barcelonei, scor 4-2, în partida disputată marți, 20 octombrie 2026, în Liga Campionilor, a fost umbrită de accidentarea gravă suferită de Khvicha Kvaratskhelia. Internaționalul georgian a fost nevoit să părăsească terenul cu puțin timp înainte de împlinirea unei ore de joc, după ce și-a răsucit genunchiul drept și nu a mai putut să se sprijine pe piciorul afectat.

Potrivit The Guardian, incidentul s-a produs în momentul în care fotbalistul a sprintat înapoi pentru a încerca să îl deposedeze pe Xavi Espart, jucătorul Barcelonei. Kvaratskhelia a aterizat într-o poziție nefirească, iar durerea a fost atât de puternică încât a rămas la pământ, ținându-se de genunchiul drept. Imaginile au arătat cât de serioasă era situația, iar georgianul a avut nevoie de ajutor pentru a ieși de pe gazon.

Ulterior, Paris Saint-Germain a confirmat că fotbalistul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și că va fi supus unei intervenții chirurgicale. O asemenea accidentare necesită, de regulă, o perioadă de recuperare de cel puțin șase luni, ceea ce înseamnă că atacantul riscă să rateze o mare parte din restul sezonului.

Lovitura este cu atât mai dureroasă cu cât Kvaratskhelia a avut un rol esențial în performanțele recente ale clubului parizian, contribuind la câștigarea a două trofee consecutive în Liga Campionilor. Georgianul se numără și printre candidații la Balonul de Aur, premiu care urmează să fie decernat luni, 26 octombrie.

„De ce eu?” Mesajul sfâșietor publicat de fotbalist după diagnosticul primit

La scurt timp după confirmarea accidentării, Khvicha Kvaratskhelia a publicat pe Instagram un mesaj emoționant, în care a vorbit despre suferința provocată de diagnosticul primit și despre gândurile care nu îi dau pace.

Fotbalistul a mărturisit că, înaintea fiecărui meci, obișnuia să se roage pentru a putea părăsi terenul sănătos, însă de această dată rugăciunile sale nu au fost suficiente. Deși spune că s-a pregătit mai bine ca niciodată pentru confruntarea cu Barcelona, georgianul recunoaște că nu era pregătit pentru o asemenea lovitură.

„Înainte de fiecare meci, Îl rugam pe Dumnezeu să mă lase să ies sănătos de pe teren. Dar a fost în zadar. Nu a trecut mult timp și totuși un singur gând îmi revine mereu în minte: de ce eu? Nu m-am menajat niciodată. Cred că m-am pregătit pentru acest meci mai bine decât m-am pregătit vreodată. Credeam că sunt pregătit pentru orice, dar nu pentru asta. Știu că trebuie să revin mai puternic pentru oamenii mei, care sunt mereu alături de mine. Nu vă voi dezamăgi. Vă promit că nu voi irosi nicio clipă”, a scris Khvicha Kvaratskhelia pe Instagram, potrivit The Guardian.

Mesajul arată cât de greu a primit fotbalistul vestea accidentării, mai ales într-un moment în care se afla printre cei mai apreciați jucători ai fotbalului european. În ciuda dezamăgirii, Kvaratskhelia a promis că va face tot posibilul să revină mai puternic și că nu va pierde timpul în perioada de recuperare.

PSG, lovită de trei accidentări într-un singur meci. Dembélé și Marquinhos, indisponibili

Khvicha Kvaratskhelia nu a fost singurul jucător important al lui Paris Saint-Germain care a părăsit terenul accidentat în confruntarea cu Barcelona. Ousmane Dembélé a fost schimbat mai devreme din cauza unei probleme musculare la coapsă, iar fundașul brazilian Marquinhos a suferit o accidentare asemănătoare.

Clubul parizian a anunțat că ambii fotbaliști vor urma tratament în următoarele săptămâni, ceea ce complică situația antrenorului Luis Enrique, nevoit să gestioneze absența a trei titulari importanți într-o perioadă aglomerată a sezonului.

Situația lui Dembélé este cu atât mai delicată cu cât atacantul francez a avut numeroase probleme musculare de-a lungul carierei. În perioada petrecută la Barcelona, acesta a fost afectat frecvent de accidentări la picioare, iar sezonul trecut a continuat să se confrunte cu dificultăți fizice.

Luis Enrique a încercat să îi protejeze condiția fizică, folosindu-l cu moderație în campionatul Franței și oferindu-i deja două perioade de odihnă în actuala ediție din Ligue 1. În sezonul 2024-2025, Dembélé reușise pentru prima dată în carieră să dispute 50 de meciuri într-un singur sezon, iar evoluțiile sale i-au adus Balonul de Aur.

Barcelona a reclamat PSG la UEFA după un banner controversat

Pe lângă accidentările care au umbrit victoria parizienilor, meciul dintre PSG și Barcelona a fost marcat și de un incident petrecut în tribune. Clubul catalan a depus o plângere la UEFA în legătură cu un banner afișat de suporterii echipei franceze, pe care l-a considerat ofensator.

Bannerul purta mesajul „Massacre, Parisien style”, care poate fi tradus prin „Masacru în stil parizian”, și înfățișa un bărbat mascat, îmbrăcat într-un tricou al lui PSG, care tăia cu o drujbă emblema Barcelonei. Efectele pirotehnice folosite de suporteri creau impresia că din contactul drujbei cu sigla clubului catalan ieșeau scântei.

Potrivit unor surse apropiate Barcelonei, reprezentanții clubului au raportat delegatului UEFA atât conținutul bannerului, cât și unele scandări ofensatoare auzite din tribune.

Astfel, succesul cu 4-2 al lui Paris Saint-Germain împotriva Barcelonei a fost umbrit de o serie de evenimente neplăcute, de la accidentarea gravă a lui Khvicha Kvaratskhelia și problemele medicale ale lui Dembélé și Marquinhos până la controversa provocată de suporterii francezi. Pentru campioana Europei, următoarele luni se anunță dificile, în condițiile în care Luis Enrique va trebui să găsească soluții pentru a compensa absența unor jucători esențiali.

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