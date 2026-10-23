Situație neașteptată la Real Madrid! Agentul lui Vinicius Junior dezvăluie transferul secret care putea schimba fotbalul european

Vinicius Junior ar fi putut produce unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii, după ce Arsenal a încercat să îl convingă să părăsească Real Madrid și să se mute în Premier League. Starul brazilian a luat în serios posibilitatea de a ajunge la Londra, mai ales că gruparea engleză a insistat pentru semnătura sa și i-a arătat cât de mult își dorește să îl aibă în echipă. În cele din urmă, atacantul a ales să rămână pe Santiago Bernabéu, unde a semnat un nou contract până în 2032, cu un salariu săptămânal impresionant. Dezvăluirile despre negocierile purtate cu Arsenal au fost făcute chiar de agentul fotbalistului, care a explicat de ce brazilianul a refuzat să înceapă o nouă aventură.

Arsenal a încercat să îl transfere pe Vinicius Junior. Brazilianul a luat în calcul plecarea de la Real Madrid

Vinicius Junior a fost unul dintre marile obiective ale lui Arsenal în perioada de transferuri din vara anului 2026, când clubul londonez a încercat să profite de incertitudinile privind viitorul atacantului brazilian la Real Madrid. Fotbalistul amânase semnarea unui nou contract cu gruparea spaniolă, iar vechea sa înțelegere urma să expire la finalul sezonului 2026–2027, ceea ce a alimentat speculațiile despre o posibilă despărțire.

Potrivit publicației britanice The Sun, care citează declarațiile oferite pentru SportsBoom de Michael Yormark, președintele Roc Nation Sports International și agentul lui Vinicius Junior, Arsenal a făcut eforturi considerabile pentru a-l convinge pe brazilian să se alăture echipei din Premier League.

Yormark a recunoscut că interesul londonezilor a fost cât se poate de serios și că reprezentanții clubului au încercat să îi ofere jucătorului toate motivele pentru a accepta transferul.

„Ați văzut știrile. Arsenal a fost foarte implicată. Au fost foarte insistenți”, a declarat agentul fotbalistului.

Deși Vinicius era deja unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Real Madrid, perspectiva unei noi provocări în campionatul Angliei nu i-a fost indiferentă. Arsenal a încercat să profite de momentul în care negocierile pentru prelungirea contractului cu madrilenii nu erau finalizate, iar brazilianul a ascultat propunerea venită din partea clubului londonez.

„Te fac să simți că ești cu adevărat dorit”. Ce l-a impresionat pe Vinicius la Arsenal

Michael Yormark a explicat că Vinicius Junior nu a respins din start posibilitatea unui transfer la Arsenal, așa cum s-ar fi putut crede după decizia sa de a continua la Real Madrid. Dimpotrivă, atacantul a analizat cu seriozitate varianta unei mutări în Premier League, mai ales datorită modului în care clubul englez l-a abordat.

Întrebat dacă fotbalistul a luat cu adevărat în calcul oferta londonezilor, agentul său a oferit un răspuns fără echivoc.

„A luat vreodată în serios posibilitatea de a merge la Arsenal? Bineînțeles că da”, a spus Yormark.

Reprezentantul brazilianului a subliniat că interesul manifestat de Arsenal a contat, deoarece un fotbalist de talia lui Vinicius nu poate ignora o echipă care depune eforturi atât de mari pentru a-l convinge să semneze.

„Când o echipă precum Arsenal îți întinde covorul roșu și te face să simți că ești cu adevărat dorit, atunci, evident, trebuie să asculți”, a explicat agentul.

Declarațiile arată că Arsenal nu s-a limitat la un simplu interes de transfer, ci a încercat să îl atragă pe unul dintre cei mai cunoscuți atacanți ai fotbalului mondial, într-o perioadă în care viitorul său contractual la Real Madrid nu era încă stabilit.

Cu toate acestea, dorința brazilianului de a-și continua cariera în capitala Spaniei s-a dovedit mai puternică decât perspectiva unei schimbări spectaculoase.

Vinicius a ales Real Madrid și a semnat un contract uriaș până în 2032

În ciuda interesului manifestat de Arsenal și a celorlalte oportunități apărute în perioada de transferuri, Vinicius Junior a decis să rămână la Real Madrid, clubul la care a ajuns în 2018, când avea doar 18 ani.

Brazilianul, ajuns la 26 de ani, a semnat un nou contract valabil până în 2032, în baza căruia va încasa, potrivit publicației The Sun, aproximativ 480.000 de lire sterline pe săptămână. Înțelegerea îi asigură astfel un viitor pe termen lung pe Santiago Bernabéu, unde atacantul își dorește să continue să câștige trofee și să își consolideze statutul de vedetă a clubului.

Michael Yormark a explicat că atașamentul emoțional al jucătorului față de Real Madrid a cântărit decisiv în alegerea făcută, chiar dacă oferta lui Arsenal a fost suficient de atractivă pentru a fi analizată.

„Dar inima lui Vini este la Madrid. Acolo și-a dorit întotdeauna să fie, acolo este acum și acolo speră să rămână pentru tot restul carierei”, a declarat agentul.

Yormark a insistat că, în ciuda discuțiilor purtate cu Arsenal, fotbalistul a rămas fidel dorinței de a continua la clubul spaniol.

„Nu cred că a existat vreodată vreo îndoială. Este acolo unde își dorește să fie, iar noi suntem fericiți că este acolo”, a adăugat reprezentantul brazilianului.

Pentru Vinicius, alegerea de a rămâne la Real Madrid nu a fost legată exclusiv de noul contract, ci și de posibilitatea de a-și construi întreaga carieră la unul dintre cele mai importante cluburi din lume.

Agentul brazilianului dezvăluie marele vis al lui Vinicius: să își încheie cariera la Real Madrid

Michael Yormark a vorbit și despre semnificația specială pe care ar avea-o pentru Vinicius Junior posibilitatea de a rămâne la Real Madrid până la finalul carierei. Agentul consideră că un asemenea parcurs este tot mai rar în fotbalul modern, unde transferurile spectaculoase și schimbările de echipă au devenit obișnuite chiar și pentru cei mai importanți jucători.

Brazilianul a ajuns pe Santiago Bernabéu la 18 ani, iar în cei opt ani petrecuți la club a câștigat numeroase trofee, devenind una dintre figurile centrale ale echipei.

„Nu se întâmplă prea des ca un sportiv să își înceapă parcursul profesionist la o echipă și să îl încheie tot acolo”, a explicat Yormark.

Agentul a continuat prin a sublinia cât de importantă ar fi această realizare pentru jucătorul brazilian.

„Și-a început parcursul la 18 ani, iar acum are 26. A câștigat deja atât de multe trofee. Să rămână la un singur club, cel mai bun club din lume, pe parcursul întregii cariere ar fi ceva cu totul special”, a declarat reprezentantul lui Vinicius Junior.

Această perspectivă a avut un rol important în decizia fotbalistului, care a preferat să continue proiectul început la Madrid, în loc să accepte o provocare nouă în Premier League.

Nu doar Arsenal l-a dorit. De ce a refuzat Vinicius celelalte oportunități de transfer

Grant Veitch, director în cadrul Roc Nation Sports International, a confirmat la rândul său că Vinicius Junior a avut și alte oportunități de a pleca de la Real Madrid în vara anului 2026, însă niciuna nu l-a convins să renunțe la viața și cariera pe care și le-a construit în Spania.

Potrivit acestuia, sentimentul de confort pe care fotbalistul îl are la Madrid, statutul de vedetă și legătura puternică formată cu echipa au fost factorii decisivi în alegerea făcută.

„Au apărut și alte oportunități pentru Vinicius de a pleca în această vară”, a declarat Veitch.

Reprezentantul agenției a explicat că brazilianul a considerat mai important să își continue dezvoltarea într-un mediu pe care îl cunoaște foarte bine, decât să înceapă un nou capitol într-un alt campionat.

„Dar cred că nivelul de confort pe care îl are și faptul că este deja un star la Real Madrid l-au făcut să rămână. El și-a dorit să continue acolo”, a spus Veitch.

Acesta a adăugat că, deși un transfer ar fi reprezentat o posibilitate de a încerca o experiență diferită, Vinicius a preferat să își consolideze reputația la clubul unde evoluează de la o vârstă fragedă.

„Poți să încerci și altceva, dar cred că faptul că se simte atât de bine acolo, că este la club de la o vârstă atât de fragedă și că își dorește să își consolideze reputația, să continue pe acest drum și să câștige mai multe titluri cu Real Madrid reprezintă principalul motiv pentru care a rămas”, a explicat directorul Roc Nation Sports International.

Astfel, unul dintre transferurile care ar fi putut schimba echilibrul de forțe din fotbalul european nu s-a mai concretizat, deși Arsenal a făcut eforturi importante pentru a-l atrage pe Vinicius Junior.

Brazilianul a ales continuitatea și legătura sa cu Real Madrid, iar noul contract până în 2032 arată că intenționează să rămână unul dintre oamenii de bază ai formației spaniole pentru mulți ani de acum înainte.

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