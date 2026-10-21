Lovitură după lovitură pentru Cristiano Ronaldo! Suspendat după scandalul de la națională, portughezul este acum criticat dur de Erik ten Hag

Cristiano Ronaldo se află din nou în centrul unui scandal care readuce în atenție despărțirea tensionată de Manchester United. La aproape patru ani de la plecarea portughezului de pe Old Trafford, fostul său antrenor, Erik ten Hag, a făcut declarații dure despre comportamentul și pregătirea fizică a atacantului, susținând că acesta nu mai era capabil să răspundă cerințelor echipei. Tehnicianul olandez, care a fost demis de Manchester United în 2024, afirmă că Ronaldo nu s-a pregătit corespunzător și că i-a dezamăgit atât pe colegii săi, cât și pe el personal. Dezvăluirile vin într-un moment complicat pentru superstarul portughez, care a primit recent o suspendare de 30 de zile din partea federației de fotbal din țara sa, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Erik ten Hag îl acuză pe Cristiano Ronaldo că a dezamăgit Manchester United

Potrivit Reuters, relația tensionată dintre Cristiano Ronaldo și Erik ten Hag revine în atenția publicului, după ce fostul antrenor al lui Manchester United a vorbit deschis despre motivele pentru care colaborarea dintre cei doi nu a funcționat. Într-un interviu acordat publicației The Athletic, apărut marți, 20 octombrie 2026, tehnicianul olandez a susținut că problemele atacantului portughez din sezonul 2022–2023 nu au fost provocate de tactica echipei sau de cerințele sale, ci de lipsa unei pregătiri fizice corespunzătoare.

Potrivit lui Ten Hag, Manchester United își construise anumite planuri în jurul lui Ronaldo, însă fotbalistul nu a reușit să îndeplinească rolul pe care conducerea tehnică îl pregătise pentru el.

„A dezamăgit echipa și m-a dezamăgit pe mine, pentru că aveam planuri cu el”, a declarat Erik ten Hag pentru The Athletic, potrivit Reuters.

Afirmația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Ronaldo este recunoscut pentru disciplina sa fizică și pentru atenția acordată pregătirii sportive, calități care l-au ajutat să rămână la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial timp de peste două decenii.

Fostul antrenor al lui Manchester United consideră însă că, în perioada petrecută sub conducerea sa, portughezul nu mai avea capacitatea fizică necesară pentru a executa mișcările și deplasările cerute unui atacant în sistemul de joc al echipei.

„Nu alerga nici când aveam mingea, nici când nu o aveam”. Acuzațiile dure ale antrenorului olandez

Erik ten Hag a povestit că a discutat în repetate rânduri cu Cristiano Ronaldo despre evoluțiile sale și despre ceea ce trebuia să îmbunătățească pentru a deveni din nou decisiv în atacul lui Manchester United.

Antrenorul a explicat că întreaga echipă era dispusă să lucreze pentru a-l pune pe portughez în situații favorabile de a marca, însă considera că atacantul nu mai reușea să ajungă suficient de des în pozițiile necesare.

„De multe ori îi spuneam: «Ronnie, toată lumea vrea să muncească pentru tine, să te aducă în poziția potrivită, dar dacă tu nu reușești să ajungi în careu, nu poți să marchezi». Nu era capabil să facă asta”, a explicat tehnicianul.

Ten Hag a respins și ideea potrivit căreia problemele lui Ronaldo ar fi fost provocate de faptul că antrenorul îi cerea să participe prea mult la pressing, o sarcină solicitantă din punct de vedere fizic.

„Este greșit să se spună că eu mă așteptam să facă pressing și că era epuizat din această cauză. Dar nu putea. Nu alerga nici când aveam mingea, nici când nu o aveam. Motivul era că nu se pregătise corespunzător”, a declarat fostul manager al lui Manchester United.

Aceste afirmații reprezintă una dintre cele mai directe critici formulate de Ten Hag la adresa lui Ronaldo și oferă perspectiva antrenorului asupra unui conflict care a dominat presa sportivă internațională în toamna anului 2022.

De la idolul tribunelor la despărțirea de Manchester United. Cum s-a rupt relația dintre Ronaldo și club

Cristiano Ronaldo a scris istorie la Manchester United în prima sa perioadă petrecută pe Old Trafford, când a câștigat trei titluri în Premier League sub conducerea legendarului Sir Alex Ferguson. Portughezul a părăsit clubul în 2009 pentru a se transfera la Real Madrid, unde avea să devină unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria fotbalului.

Revenirea sa la Manchester United, în 2021, a fost întâmpinată cu entuziasm de suporteri, care sperau că atacantul va readuce echipa în lupta pentru marile trofee. Relația dintre Ronaldo și club s-a deteriorat însă în sezonul următor, odată cu instalarea lui Erik ten Hag pe banca tehnică.

În sezonul 2022–2023, Ronaldo a înscris un singur gol în zece apariții în Premier League, iar rolul său în echipă a devenit tot mai redus. În noiembrie 2022, portughezul a părăsit Manchester United, după o perioadă marcată de tensiuni și neînțelegeri.

Ten Hag a continuat la conducerea echipei și a încheiat sezonul 2022–2023 pe locul al treilea în campionatul Angliei, însă mandatul său s-a încheiat în 2024, când a fost demis de conducerea clubului.

În interviul publicat acum, antrenorul olandez a insistat că decizia luată în privința lui Ronaldo nu a fost una personală, ci a avut la bază evaluarea performanțelor sportive și a nevoilor echipei.

Erik ten Hag recunoaște valoarea lui Cristiano Ronaldo, dar își apără deciziile

În ciuda criticilor formulate, Erik ten Hag nu a contestat locul pe care Cristiano Ronaldo îl ocupă în istoria fotbalului. Antrenorul a subliniat că a avut un respect profund pentru performanțele portughezului, dar că responsabilitatea sa era să ia decizii în interesul echipei, indiferent de reputația jucătorilor.

„Evident, este unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie. L-am respectat foarte mult. Dar, în acel moment, ca antrenor, trebuia să iau o decizie rațională și să îi păstrez în echipă pe jucătorii pe care îi apreciez”, a explicat Ten Hag.

Declarațiile sale arată că, din perspectiva tehnicianului, statutul de superstar nu putea compensa problemele pe care le observa în jocul lui Ronaldo. Olandezul susține că a încercat să găsească soluții pentru a-l integra în echipă, însă rezultatele nu au fost cele așteptate.

Reuters precizează că reprezentanții lui Cristiano Ronaldo au fost contactați pentru a comenta acuzațiile, însă articolul publicat pe 20 octombrie nu include un punct de vedere al fotbalistului sau al echipei sale.

Cristiano Ronaldo, suspendat 30 de zile după un nou conflict. Ce s-a întâmplat la naționala Portugaliei

Dezvăluirile lui Erik ten Hag vin într-un moment în care Cristiano Ronaldo se confruntă cu o altă controversă, de această dată în cadrul echipei naționale a Portugaliei.

Luni, 19 octombrie 2026, Federația Portugheză de Fotbal i-a aplicat atacantului o suspendare de 30 de zile, după ce acesta a părăsit cantonamentul echipei naționale în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Incidentul readuce în atenție relația dintre Ronaldo și antrenorii săi, într-o perioadă în care atacantul continuă să fie unul dintre cei mai importanți fotbaliști portughezi din istorie.

La 41 de ani, Ronaldo este golgheterul all-time al naționalei Portugaliei, cu 146 de goluri, iar longevitatea sa sportivă rămâne una dintre cele mai impresionante performanțe ale fotbalului modern.

Suspendarea anunțată de federație reprezintă însă o nouă problemă pentru fotbalist, după ce relația sa cu selecționerul a devenit tensionată. Potrivit Reuters, sancțiunea a fost aplicată în urma plecării sale din cantonamentul naționalei.

Cristiano Ronaldo se apropie de borna incredibilă de 1.000 de goluri în carieră

După despărțirea de Manchester United, Cristiano Ronaldo s-a transferat în Arabia Saudită, semnând cu Al-Nassr în decembrie 2022. Portughezul a avut un început prolific în campionatul saudit, înscriind 14 goluri în 16 apariții până la finalul acelui sezon.

În prezent, atacantul continuă să urmărească unul dintre cele mai spectaculoase obiective din cariera sa: atingerea pragului de 1.000 de goluri marcate în meciuri oficiale.

Potrivit Reuters, la 20 octombrie 2026, Cristiano Ronaldo mai are nevoie de 19 goluri pentru a ajunge la această bornă, ceea ce înseamnă că totalul său se ridică la 981 de reușite.

Portughezul este așteptat să evolueze pentru Al-Nassr într-un meci din campionatul Arabiei Saudite programat marți, 20 octombrie, o partidă care îi poate oferi ocazia să se apropie și mai mult de obiectivul istoric.

În timp ce Erik ten Hag readuce în discuție problemele care au dus la despărțirea de Manchester United, Cristiano Ronaldo continuă să își construiască palmaresul și să urmărească noi recorduri, demonstrând că, inclusiv la 41 de ani, rămâne unul dintre cele mai urmărite și controversate nume din fotbalul mondial.

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