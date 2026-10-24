Andreea Popescu, o nouă schimbare de look! Fanii au crezut că nu văd bine

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Andreea Popescu traversează o perioadă în care pare să acorde tot mai multă atenție schimbărilor de imagine, iar cea mai recentă apariție a sa din mediul online nu a trecut neobservată. Fosta soție a dansatorului Rareș Cojoc a decis să renunțe la o parte din lungimea părului și să adopte o tunsoare modernă, care îi oferă un aer proaspăt și îi pune în valoare trăsăturile feței. Iată cum arată vedeta!

Transformarea vine într-un moment în care viața personală a vedetei a trecut prin numeroase schimbări. După separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu își continuă activitățile obișnuite și le arată urmăritorilor săi diferite momente din viața de zi cu zi. De această dată, atenția s-a îndreptat către noua sa coafură, rezultatul unei vizite la hairstylist. Știți cum se spune, cu o schimbare așa majoră, se face și o schimbare a părului.

Cum arată Andreea Popescu acum

Fosta dansatoare a ales să își scurteze considerabil părul, optând pentru un bob modern, o tunsoare apreciată pentru aspectul său elegant și versatil. Noua coafură îi conturează chipul și schimbă vizibil aspectul cu care și-a obișnuit până acum comunitatea din mediul online.

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„Ce faci cand ai un par scurt? Il faci si mai scurt”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Schimbarea Andreei Popescu/foto: Instagram

Andreea Popescu nu a păstrat transformarea doar pentru ea, ci a publicat mai multe fotografii în care le-a prezentat fanilor rezultatul. Din imaginile distribuite se poate observa că vedeta este încântată de alegerea făcută și pare pregătită să experimenteze în continuare cu stilul său.

Bobul scurt este una dintre variantele la care apelează frecvent femeile care își doresc o schimbare vizibilă, fără să renunțe la o coafură feminină. În cazul Andreei Popescu, noua lungime îi oferă un aspect diferit și marchează încă o modificare de imagine în ultima perioadă.

În paralel cu schimbările de imagine ale Andreei Popescu, fostul său partener se află în Mauritius, unde petrece o vacanță alături de cei trei copii ai lor și de actuala sa iubită, Claudia Dumitru.

Destinația exotică, cunoscută pentru plajele sale și vremea călduroasă, contrastează cu peisajul ploios din România, unde a rămas Andreea Popescu. În această perioadă, cei doi își desfășoară activitățile separat, în timp ce continuă să împartă responsabilitățile legate de creșterea copiilor.

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