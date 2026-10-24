Geanina Ilieș, în lacrimi! Sacrificiul suprem pe care l-a făcut prezentatoarea TV pentru fiul ei

Un moment emoționant a avut loc în podcastul realizat de Geanina Ilieș, unde invitat a fost chiar fiul său, Patrick. Cei doi au purtat o discuție sinceră despre relația lor, provocările prin care au trecut de-a lungul anilor și sacrificiile pe care prezentatoarea le-a făcut pentru a-i oferi fiului său un viitor cât mai bun.

Întrebat de mama sa care consideră că a fost cel mai important lucru pe care aceasta l-a făcut în rolul de părinte, Patrick i-a oferit un răspuns care a emoționat-o profund pe vedetă. Geanina nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Sacrificiul suprem pe care l-a făcut prezentatoarea

În timpul conversației, Geanina Ilieș a vrut să afle de la Patrick ce gest sau ce lucru făcut de ea a contat cel mai mult în relația lor. Răspunsul băiatului a scos la iveală importanța sprijinului pe care l-a primit de-a lungul copilăriei și a felului în care mama sa a ales să îi fie alături, chiar și atunci când lucrurile nu au fost ușoare.

„Cred că simplul fapt că ai fost acolo și că ai luptat pentru mine, pentru că știm amândoi prin câte ai trecut, mai ales în prima parte a vieții mele. Cam asta cred eu că a fost”, a mărturisit Patrick.

Cuvintele tânărului au evidențiat legătura puternică dintre mamă și fiu, dar și recunoștința pe care acesta o simte pentru eforturile depuse de prezentatoare. Pentru Geanina Ilieș, mărturisirea a fost una cu atât mai puternică, cu cât a venit chiar din partea persoanei pentru care a făcut numeroase compromisuri de-a lungul timpului.

Jurnalista nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Vizibil emoționată de răspunsul fiului său, prezentatoarea a izbucnit în lacrimi. Patrick a intervenit și a întrebat-o de ce plânge. Răspunsul Geaninei a arătat cât de mult înseamnă pentru ea omul care a devenit fiul său și cum greutățile din trecut capătă o altă semnificație atunci când privește rezultatul anilor în care l-a crescut.

„Cred că mă bucur foarte tare că lucrurile s-au întâmplat așa, pentru că altfel nu deveneai bărbatul acesta atât de matur, atât de frumos la suflet și atât de bun”, i-a spus Geanina Ilieș.

Patrick a vorbit despre absența unei figuri paterne

În cadrul discuției, Patrick a abordat și un subiect sensibil. El a explicat cum l-a influențat lipsa unei figuri paterne în viața sa. Tânărul a mărturisit că a fost nevoit să înțeleagă singur anumite aspecte legate de maturizare.

„Eu, neavând o figură paternă în viață, n-am avut pe cineva care să-mi spună anumite lucruri pe care le vezi la un tată. Mi-am dat seama singur de foarte multe lucruri, inclusiv de cum ar trebui să fie un bărbat”, a explicat Patrick.

„Ești cea mai mare și frumoasă realizare a mea”

La finalul acestui schimb de replici, Geanina Ilieș i-a transmis fiului său un mesaj. Prin câteva cuvinte, jurnalista a sintetizat cel mai bine sentimentele pe care le are pentru el.

„Ești cea mai mare și frumoasă realizare a mea”, i-a spus prezentatoarea.

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