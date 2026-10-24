Geanina Ilieș, în lacrimi! Sacrificiul suprem pe care l-a făcut prezentatoarea TV pentru fiul ei

Geanina Ilieș a plâns când fiul său a vorbit despre compromisul pe care l-a făcut prezentatoarea / Sursa foto: Colaj Cancan
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Un moment emoționant a avut loc în podcastul realizat de Geanina Ilieș, unde invitat a fost chiar fiul său, Patrick. Cei doi au purtat o discuție sinceră despre relația lor, provocările prin care au trecut de-a lungul anilor și sacrificiile pe care prezentatoarea le-a făcut pentru a-i oferi fiului său un viitor cât mai bun.

Întrebat de mama sa care consideră că a fost cel mai important lucru pe care aceasta l-a făcut în rolul de părinte, Patrick i-a oferit un răspuns care a emoționat-o profund pe vedetă. Geanina nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Sacrificiul suprem pe care l-a făcut prezentatoarea

În timpul conversației, Geanina Ilieș a vrut să afle de la Patrick ce gest sau ce lucru făcut de ea a contat cel mai mult în relația lor. Răspunsul băiatului a scos la iveală importanța sprijinului pe care l-a primit de-a lungul copilăriei și a felului în care mama sa a ales să îi fie alături, chiar și atunci când lucrurile nu au fost ușoare.

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„Cred că simplul fapt că ai fost acolo și că ai luptat pentru mine, pentru că știm amândoi prin câte ai trecut, mai ales în prima parte a vieții mele. Cam asta cred eu că a fost”, a mărturisit Patrick.

Cuvintele tânărului au evidențiat legătura puternică dintre mamă și fiu, dar și recunoștința pe care acesta o simte pentru eforturile depuse de prezentatoare. Pentru Geanina Ilieș, mărturisirea a fost una cu atât mai puternică, cu cât a venit chiar din partea persoanei pentru care a făcut numeroase compromisuri de-a lungul timpului.

Jurnalista nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Vizibil emoționată de răspunsul fiului său, prezentatoarea a izbucnit în lacrimi. Patrick a intervenit și a întrebat-o de ce plânge. Răspunsul Geaninei a arătat cât de mult înseamnă pentru ea omul care a devenit fiul său și cum greutățile din trecut capătă o altă semnificație atunci când privește rezultatul anilor în care l-a crescut.

„Cred că mă bucur foarte tare că lucrurile s-au întâmplat așa, pentru că altfel nu deveneai bărbatul acesta atât de matur, atât de frumos la suflet și atât de bun”, i-a spus Geanina Ilieș.

Patrick a vorbit despre absența unei figuri paterne

În cadrul discuției, Patrick a abordat și un subiect sensibil. El a explicat cum l-a influențat lipsa unei figuri paterne în viața sa. Tânărul a mărturisit că a fost nevoit să înțeleagă singur anumite aspecte legate de maturizare.

„Eu, neavând o figură paternă în viață, n-am avut pe cineva care să-mi spună anumite lucruri pe care le vezi la un tată. Mi-am dat seama singur de foarte multe lucruri, inclusiv de cum ar trebui să fie un bărbat”, a explicat Patrick.

Patrick a fost nevoit să devină bărbat / Sursa foto: Social media

„Ești cea mai mare și frumoasă realizare a mea”

La finalul acestui schimb de replici, Geanina Ilieș i-a transmis fiului său un mesaj. Prin câteva cuvinte, jurnalista a sintetizat cel mai bine sentimentele pe care le are pentru el.

„Ești cea mai mare și frumoasă realizare a mea”, i-a spus prezentatoarea.

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