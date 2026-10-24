Concurenta de la Insula Iubirii cu care a fost surprins M.G.L., după ce s-a despărțit de Erika Isac: „Doar iubire și energie pozitivă”

Zvonurile privind ruptura dintre Erika Isac și M.G.L. au luat amploare în ultimele zile, după ce au apărut mai multe indicii că povestea lor de iubire ar fi ajuns la final. Ulterior, artista a confirmat despărțirea! Între timp, trapperul a atras atenția după ce a apărut în compania unei foste concurente de la „Insula Iubirii”.

Relația dintre Erika Isac și M.G.L. ar fi ajuns la final, după o poveste de iubire care a durat mai bine de un an. Cei doi artiști se bucură de notorietate în rândul tinerilor din România, fiecare având o comunitate numeroasă de fani și un loc important pe scena muzicală autohtonă.

Muzica lor răsună în numeroase cluburi de noapte din București și din întreaga țară. Astfel că, succesul de care se bucură îi face imposibil de trecut cu vederea.

Concurenta de la „Insula iubirii” alături de care s-a afișat M.G.L.

M.G.L. a atras atenția internauților după ce a apărut într-o fotografie alături de Bianca Iotu, cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii”. Imaginea a fost distribuită chiar de concurentă pe rețelele sociale. Mai mult decât atât, cei doi par să se simtă foarte bine unul în compania celuilalt.

Cu toate acestea, Bianca nu a făcut nicio declarație care să sugereze existența unei relații amoroase între ea și artist. Contextul în care a fost realizată fotografia lasă de înțeles că tânăra ar fi participat la unul dintre concertele interpretului de trap.

Postarea a fost însoțită și de un mesaj în care Bianca a evidențiat energia pozitivă pe care o transmite M.G.L. Potrivit acesteia, artistul are o atitudine molipsitoare, capabilă să schimbe în bine dispoziția celor din jur.

„Doar iubire și energie pozitivă vin din partea acestui om”, a scris Bianca Iotu, pe Instagram.

Erika Isac a confirmat despărțirea de artist

Recent, Erika Isac a lăsat să se înțeleagă că relația cu M.G.L. a ajuns la final. Ea a confirmat indirect despărțirea după mai bine de un an petrecut împreună.

În comentariile unei postări, o admiratoare a Erikăi Isac a remarcat o schimbare legată de locuința artistei, lăsând de înțeles că zvonurile despre despărțirea de M.G.L. ar putea avea un fundament real. „Alt apartament, deci este adevărat”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Deși cântăreața nu a vorbit deschis despre situația sentimentală și nu a confirmat în mod direct încheierea relației cu artistul, un gest al său din mediul online a stârnit numeroase reacții. Erika Isac a apreciat mesajul lăsat de fană. Acest detaliu a fost remarcat rapid de cei care îi urmăresc activitatea.

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