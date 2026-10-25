Epidemia de Ebola a băgat frica în autoritățile din SUA. Ce trebuie să facă românii care vor să călătorească în America

Statele Unite introduc o nouă măsură de sănătate publică în contextul epidemiei de Ebola din Africa. Începând cu 3 noiembrie 2026, toți pasagerii zborurilor internaționale către SUA, inclusiv cei care pleacă din România, vor fi obligați să completeze și să semneze o declarație specială înainte de îmbarcare.

Autoritățile americane au anunțat noi condiții de călătorie pentru persoanele care ajung în Statele Unite din orice țară a lumii. Măsura a fost adoptată de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și vizează limitarea riscului de introducere a unor cazuri de Ebola pe teritoriul american.

Declarație obligatorie pentru toți pasagerii care merg în SUA

Potrivit ordinului emis de CDC, fiecare pasager care se îmbarcă într-un zbor internațional cu destinația Statele Unite va trebui să semneze o declarație prin care confirmă că nu s-a aflat în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile.

Regula intră în vigoare la 3 noiembrie 2026 și se aplică indiferent de țara din care începe călătoria. Astfel, inclusiv persoanele care pleacă din România și au escală într-un alt stat european vor fi obligate să prezinte documentul înainte de îmbarcare.

Formularul poate fi completat atât în format electronic, cât și pe hârtie. Companiile aeriene vor avea responsabilitatea de a verifica existența declarației și de a refuza îmbarcarea pasagerilor care nu o prezintă, cu excepția cazurilor în care există derogări aprobate de autoritățile americane.

Obligația este valabilă inclusiv pentru cetățenii americani și pentru pasagerii aflați în tranzit prin aeroporturile din Statele Unite către alte destinații.

Ce trebuie să știe călătorii din România

Noile cerințe se aplică tuturor persoanelor care călătoresc către SUA, inclusiv celor care pleacă din România. Prin semnarea documentului, pasagerii confirmă că nu au fost prezenți pe teritoriul Republicii Democrate Congo în cele 21 de zile anterioare zborului.

Sunt luate în calcul inclusiv situațiile în care o persoană a tranzitat un aeroport din această țară, chiar dacă nu a părăsit aeronava. Fiecare pasager trebuie să dețină propria declarație, iar în cazul minorilor sau al persoanelor care nu își pot completa singure documentele, formularul poate fi semnat de un părinte ori de un reprezentant autorizat.

Companiile aeriene vor păstra declarațiile pentru o perioadă de minimum 42 de zile după sosirea zborului în Statele Unite și vor trebui să le pună la dispoziția autorităților americane dacă acestea solicită verificări suplimentare.

Totodată, furnizarea intenționată de informații false poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi sau pedeapsa cu închisoarea, potrivit reglementărilor americane.

Epidemia de Ebola continuă să provoace îngrijorare

Noua măsură vine în contextul epidemiei de Ebola cauzate de virusul Bundibugyo, care afectează în principal Republica Democratică Congo și alte state africane.

Conform regulilor anunțate de autoritățile americane, persoanele care au fost în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile nu vor putea călători către Statele Unite în această perioadă. Acestea vor putea efectua călătoria abia după expirarea intervalului de 21 de zile de la părăsirea țării africane.

Perioada a fost stabilită în funcție de durata maximă de incubație a virusului Ebola, respectiv timpul care poate trece între infectare și apariția simptomelor.

Între timp, epidemia continuă să se extindă. Cazuri au fost raportate și în Kenya și Nigeria, în timp ce autoritățile europene apreciază că riscul pentru populația Uniunii Europene, inclusiv pentru România, rămâne unul foarte scăzut. Cu toate acestea, instituțiile sanitare europene recomandă menținerea măsurilor de supraveghere și pregătirea sistemelor medicale pentru identificarea rapidă a eventualelor cazuri importate.

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