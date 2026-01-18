Acasă » Știri » Războiul continuă! Andreea Bălan, „lecţii de psihologie” pentru Ilona Brezoianu: „Nu atac omul, numesc contextul”

Războiul continuă! Andreea Bălan, „lecţii de psihologie” pentru Ilona Brezoianu: „Nu atac omul, numesc contextul”

De: David Ioan 18/01/2026 | 19:06
Războiul continuă! Andreea Bălan, „lecţii de psihologie” pentru Ilona Brezoianu: „Nu atac omul, numesc contextul”
Războiul continuă! Andreea Bălan, „lecţii de psihologie” pentru Ilona Brezoianu. Foto: Instagram

Tensiunile dintre Andreea Bălan și Ilona Brezoianu continuă să atragă atenția publicului, după ce artista a lansat o serie de mesaje cu subînțeles pe Instagram, interpretate ca replici directe la criticile primite.

Schimbul de replici dintre cele două a deschis un nou episod în rivalitatea deja speculată de fani, mai ales după schimbările din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”.

Războiul continuă

Totul a pornit de la o apariție a Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, unde a fost provocată să numească vedete pe care le consideră antipatice. Printre numele menționate s-a aflat și Ilona Brezoianu, actuala jurată de la „Te cunosc de undeva!”, care a înlocuit-o pe Bălan în show-ul de la Antena 1.

Declarația artistei – „și-a asumat un rol mai mare decât poate duce” – a fost percepută ca un atac direct, iar reacțiile nu au întârziat să apară, atât din partea Ilonei, cât și din partea publicului, care s-a împărțit rapid în tabere.

Ilona Brezoianu a răspuns cu ironie, sugerând că Andreea ar trebui să se concentreze pe muzică, nu pe actorie, o aluzie transparentă la proiectele recente ale cântăreței. Replica a alimentat și mai mult discuțiile, iar fanii au început să comenteze intens pe rețelele sociale, interpretând schimbul de replici ca pe o competiție pentru validare și vizibilitate în industria de divertisment.

Andreea Bălan, „lecţii de psihologie” pentru Ilona Brezoianu

În replică, Andreea Bălan a postat mai multe mesaje filozofice, în care vorbește despre autenticitate, limite și proiecții sociale.

Mesajele postate de Andreea Bălan în urma replicii Ilonei Buzoianu. Foto: Instagram

„Trăim într-o societate care ne-a învățat să ne micșorăm. Să nu deranjăm. Să nu spunem prea tare cine suntem și ce am făcut”, a scris artista, pe Instagram.

„Autenticitatea nu e zgomotoasă. E doar vizibilă într-o lume obișnuită să se ascundă”, se arată în continuarea mesajului.

Mesajele postate de Andreea Bălan în urma replicii Ilonei Buzoianu. Foto: Instagram

Textele au fost interpretate de mulți ca o încercare de a repoziționa discuția într-o zonă morală și intelectuală, sugerând că reacțiile negative ar fi rezultatul unor percepții distorsionate.

Mesajele postate de Andreea Bălan în urma replicii Ilonei Buzoianu. Foto: Instagram

„Când spui că cineva ‘și-a asumat un rol mai mare decât poate duce’, nu jignești omul. Descrii o realitate de rol, capacitate și context”, punctează Andreea Bălan într-un alt mesaj.

Totodată, Andreea Bălan susţine că publicul reacționează emoțional, nu rațional, atunci când se confruntă cu adevărul:

„Tu nu ataci omul. Tu numești contextul. Iar într-un spațiu public cu toleranță scăzută la disconfort, a spune adevărul pare agresiv”.

CITEŞTE ŞI: Andreea Bălan s-a autopropus la Pro TV, în direct. Momentul în care Cătălin Măruță a ignorat-o total

După atacurile de la Măruță, artista continuă dezvăluirile! Andreea Bălan: „Trebuie să fii asumat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Psiholoaga acuzată că a furat ceasul de 175.000 € de la un milionar, arestată preventiv pentru 30 de zile
Știri
Psiholoaga acuzată că a furat ceasul de 175.000 € de la un milionar, arestată preventiv pentru 30 de…
Pensionarii care primesc 800 de lei în plus la pensie. Banii se vor acorda in două tranșe
Știri
Pensionarii care primesc 800 de lei în plus la pensie. Banii se vor acorda in două tranșe
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți
Gandul.ro
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Provocări virale pe TikTok, sub lupa MAI: gesturi riscante pentru like-uri
go4it.ro
Provocări virale pe TikTok, sub lupa MAI: gesturi riscante pentru like-uri
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big...
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți
Gandul.ro
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Psiholoaga acuzată că a furat ceasul de 175.000 € de la un milionar, arestată preventiv pentru 30 ...
Psiholoaga acuzată că a furat ceasul de 175.000 € de la un milionar, arestată preventiv pentru 30 de zile
Pensionarii care primesc 800 de lei în plus la pensie. Banii se vor acorda in două tranșe
Pensionarii care primesc 800 de lei în plus la pensie. Banii se vor acorda in două tranșe
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii martie. Cine trebuie să achite 796 de lei
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii martie. Cine trebuie să achite 796 de lei
Tragedie în Florești, Giurgiu! Un tânăr s-a răsturnat cu ATV-ul în camp și a fost găsit după ...
Tragedie în Florești, Giurgiu! Un tânăr s-a răsturnat cu ATV-ul în camp și a fost găsit după mai multe ore
Bisoi, condamnat la închisoare! Ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale
Bisoi, condamnat la închisoare! Ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale
BANC | Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON
BANC | Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON
Vezi toate știrile
×