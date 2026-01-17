Andreea Bălan s-a autopropus la Pro TV, în direct. Momentul în care Cătălin Măruță a ignorat-o total

Andreea Bălan revine din nou în centrul atenției după apariția sa în emisiunea „La Măruță”, unde a participat la rubrica sosurilor picante.

Deși venise pentru a promova comedia „Un weekend criminal”, lansată în cinematografe în aceeași zi, momentul care a stârnit cele mai multe reacții a fost discuția directă și surprinzător de tensionată dintre ea și Cătălin Măruță.

Andreea Bălan s-a autopropus la Pro TV, în direct

După prezentarea filmului, atmosfera s-a schimbat radical în timpul rubricii de divertisment. Întrebată despre vedetele pe care le consideră antipatice, Andreea Bălan a lansat o serie de declarații ferme, însă cea mai comentată a fost cea despre Ilona Brezoianu.

Artista a afirmat că Ilona „a venit în locul meu și degeaba”, sugerând că plecarea sa de la „Te cunosc de undeva” ar fi dus la încheierea emisiunii:

„S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu. Ilona și-a asumat un rol mai mult decât poate să ducă.”

Această afirmație a deschis un subiect sensibil, iar Andreea a continuat să explice că, în opinia ei, formatul nu a mai funcționat după plecarea ei, insinuând că rolul preluat de Ilona nu ar fi fost suficient pentru a menține dinamica show-ului.

În acel moment, artista a făcut o tranziție neașteptată către PRO TV, spunând cu subînțeles: „Aici, la voi trebuie să fiu.”

Replica a părut o autopropunere directă pentru un proiect în cadrul postului, însă reacția lui Cătălin Măruță a fost una care a surprins publicul. Prezentatorul a ignorat complet ideea și i-a spus doar: „Hai, uită-te în cameră”, trecând imediat la următoarea întrebare.

Momentul în care Cătălin Măruță a ignorat-o total

Momentul a fost perceput ca o tăiere bruscă a elanului artistei, iar contrastul dintre intenția ei și răspunsul sec al lui Măruță a devenit viral.

Deşi în continuarea rubricii, Andreea a enumerat și alte nume din showbiz – Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Mihai Petre – explicând punctual ce o deranjează la fiecare.

În final, apariția Andreei Bălan a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Între sinceritate brutală, tensiuni vizibile și o autopropunere trecută sub tăcere, momentul a rămas deschis interpretărilor.

