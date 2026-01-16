Acasă » Exclusiv » Andreea Bălan și-a etalat decolteul periculos la zero grade. A sfidat gerul într-o rochie “fierbinte”

Andreea Bălan și-a etalat decolteul periculos la zero grade. A sfidat gerul într-o rochie “fierbinte”

De: Adrian Vâlceanu 16/01/2026 | 06:50
Andreea Bălan și-a etalat decolteul periculos la zero grade. A sfidat gerul într-o rochie “fierbinte”
Andreea Bălan încă păstează vie magia Crăciunului și încălzește atmosfera polară din Capitală, oferindu-le tuturor un spectacol imposibil de ratat. Artista s-a oprit din drumurile zilnice pentru o pauză de cafea, iar plimbarea de la cafenea la mașină e ca o defilare pe podium. CANCAN.RO nu a ratat niciun unghi!

Andreea Bălan, 41 de ani, e cunoscută pentru ținutele sexy și mai ales pentru silueta impecabilă. Nici de data aceasta nu dezamăgește, cu o rochie ”fierbinte” cu un decolteu care lasă nu doar gerul, ci și privirile să iscodească.

Andreea Bălan și-a etalat rochița de Crăciuniță în Capitală

Rochia e completată de trei nasturi aurii, cu detalii rubinii, ce se asortează perfect cu vedeta acestei ținute: geanta Saddle Bag de la Christian Dior, care se vinde cu 3.900 de euro și reprezintă un accesoriu clasic și extrem de dorit de femeile care vor să facă un fashion statement.

Andreea Bălan face senzație în Capitală

Evident, geanta se asortează cu cizmele din piele care urcă pe pulpele Andreei până aproape de rochiță, care se dă modestă la o parte pentru a nu fi acuzată că le ia fața. Sunt cizme nu doar over the knee, ci de-a dreptul over the top! Deși nu se compară cu platformele pe care le purta odinioară când făcea parte din trupa Andre, tocurile Andreei o ajută să creeze senzația că plutește pe deasupra trotuarului acoperit de gheață.

Nu e prima oară când Andreea ignoră (sau mai bine zis îndură) gerul pentru a putea să-și etaleze cele 49 de kilograme ale trupului său în niște ținute scurte și la obiect. În cele câteva zile de la începutul acestui an glaciar, Andreea s-a mai afișat cu o fustiță timidă, asortată cu geantă și ghete de la Prada.

Artista nu renunță la rochițele scurte nici în toiul iernii

Pășind atent, cu cafeaua în mână și geanta Dior pe celălalt braț, Andreea se îndreaptă spre mașină, un Porsche Cayenne cât se poate de discret, deschide portbagajul și acum observăm și motivul pentru care artista a făcut pauză. Un cadou de rătăcit prin portbagaj, care cine știe de când își aștepta destinatarul! Andreea Bălan a chemat un Uber, a predat cadoul și, cu misiunea îndeplinită, s-a urcat și ea la volan, după care a pornit direct spre casă.

