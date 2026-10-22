Surse. Ioana vrea să rămână soția lui Ilie Năstase! Partenera de viață a legendarului sportiv și-ar fi retras cererea de divorț

Doamnelor și domnilor, nimic nu e mai complicat decât problemele din căsnicie! Nici măcar AI-ul nu le rezolvă pe astea. Și în cazul lui Ilie Năstase, iubirile sale continuă să fie cu năbădăi. Pe 6 septembrie anul ăsta izbucnea ultimul scandal matrimonial al fostului tenismen. S-a lăsat și cu dosar penal, Ioana ar fi făcut inclusiv o cerere pentru un ordin de restricție în urma unor acuzații de violență domestică. Până la urmă Ilie n-a primit brățară de monitorizare, dar și-a luat tabloul și a plecat. Procesul de divorț părea să meargă mai departe, însă CANCAN.RO a primit din surse de încredere o informație BETON de ultim moment. Ioana ia în calcul să ceară încetarea judecării divorțului! Ce înseamnă asta? Detalii în articolul de mai jos.

Să fi fost declarațiile împăciuitoare făcute de Ilie însuși în interviul pe care a avut amabilitatea de a-l acorda CANCAN.RO? (Declarațiile de atunci le găsiți integral AICI).

Să fi fost amintirile frumoase din cei opt ani de căsnicie? Sau dorința de a-și păstra numele Năstase, un brand plin de avantaje în sine?

Să fi fost chiar sentimentele pentru Ilie, un bărbat cuceritor chiar și la 80 de ani? Nu se știe precis, dar se pare că Ioana ezită în decizia ei de a pune capăt căsniciei cu Nasty.

Să le luăm la rând. Despre ce declarații ar fi vorba? Ne referim la interviul menționat mai sus, în care Ilie Năstase o cam lua la rost pe fosta soție Brigitte, dar era subit tandru cu actuala, Ioana. Mai ales, confirma faptul că are în continuare sentimente pentru ea. Și orice s-ar spune, sentimentele sunt baza într-o căsnicie.

Cât despre amintiri, sunt multe și frumoase. Cei doi au sute de selfie-uri împreună, sau poze din vacanțe exotice, lângă iahturi și în alte locuri la care muritorii de rând doar visează.

În ce-l privește pe Năstase, acesta a recunoscut implicit că se simte vinovat pentru unele situații mai tensionate care au apărut în ultimul timp în cuplul Ioana și Ilie Năstase. Să fie declarațiile sale un fel de scuză, pe care s-o fi acceptat inclusiv Ioana? Despre ce vorbim? Iată textul mai jos.

CANCAN.RO: Din felul în care vorbiți, dumneavoastră țineți la ea, chiar dacă v-ați mai certat. Mi se pare că și acum aveți sentimente pentru Ioana?

Ilie Năstase: Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel. Dacă situația este așa în momentul de față, nu înseamnă că sentimentele pe care le avem trebuie să le și spunem în presă, nu?! Cum să n-ai sentimente pentru o persoană cu care ai stat opt ani? Ea este un om bun, n-am ce să-i reproșez. Că ne-am certat, astea sunt problemele noastre. În fiecare cuplu cred că există treburi din astea. Eu nu știu un cuplu perfect, n-am auzit. Eu mă enervez când nu e adevărat, dacă e adevărat, tac și înghit, dacă este adevărat sar și eu puțin. … Acum vreau să închei capitolul ăsta și mergem mai departe. Dacă e să ne împăcăm, ne împăcăm. Dacă e să divorțăm, divorțăm. Și mergem mai departe, nu?

Ce presupune retragerea cererii de judecată a divorțului?

Efectul posibil al acestor declarații s-ar vedea pe 30 octombrie, când soții (încă) Năstase au termen de judecată a divorțului la Judecătorie. Pe 15 octombrie, Curtea a amânat pronunțarea. Era de așteptat ca pe 30 octombrie să se dea o decizie în procesul de divorț. Dar, supriză! se pare că Ioana ar intenționa să renunțe la divorț, conform unei surse din anturajul soților Năstase.

Ce declară Ioana? Contactată de CANCAN.RO, Ioana Năstase nu a infirmat dar nici nu a confirmat știrea că ar intenționa să-și retragă cererea de divorț. Probabil nu dorește să-și arate cărțile înainte de înfățișare, sau poate ar fi vrut să-i facă lui Ilie o surpriză? Vom vedea pe 30 octombrie.

În România, retragerea cererii de judecare a divorțului reprezintă un drept al reclamantului și este reglementată de Codul de Procedură Civilă. Procedura și efectele acesteia variază în funcție de momentul și modul în care se realizează retragerea. Renunțarea unilaterală la judecată se poate face oricând în cursul judecății. Reclamantul poate renunța la judecată în tot cursul procesului, chiar dacă pârâtul se împotrivește.

Dacă Ilie Năstase făcuse însă și el o cerere de desfacere a căsătoriei, adică o cerere reconvențională, procesul va continua.

Desigur, există și varianta cea mai simplă și poate cea mai romantică: împăcarea părților (a soților Năstase). Împăcarea stinge în întregime acțiunea de divorț, inclusiv cererea reconvențională depusă de pârât. Instanța va lua act de împăcare și va închide dosarul. Desigur, nu va închide și povestea, pentru că la Ilie Năstase povestea nu se termină niciodată.

CITEȘTE ȘI:

Ioana, adevărul despre scandalul cu Ilie Năstase! Soția fostului tenismen vorbește despre motivul care i-a transformat căsnicia într-un calvar: „Eu am probe”

NU RATA!

Ilie Năstase și-a luat tabloul și a plecat! Nasty a ales tăcerea în cazul scandalului cu Ioana