Câți centimetri are Oana Roman în talie după ce a slăbit, de fapt. Vedeta s-a măsurat și le-a spus fanilor adevărul

Oana Roman a trecut printr-un proces amplu de slăbire. Aceasta a „topit” în ultimele șase luni aproximativ 15 kilograme, iar acum este nevoită să își schimbe complet garderoba. Totuși, plimbările prin mall au devenit o problemă pentru fiica lui Petre Roman.

Oana Roman a povestit în mediul online că s-a măsurat pentru prima dată după lupta cu kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit că are o mare dilemă și asta pentru că nici acum nu știe ce haine trebuie să își achiziționeze. Fiica fostului primar crede că ar purta M spre S, însă pentru că nu este sigură, mersul la cumpărături îi dă bătăi de cap. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce măsură poartă Oana Roman după ce a slăbit

Oana Roman a fost mai sinceră ca niciodată pe pagina sa de Instagram. Ea a dezvăluit că s-a măsurat pentru prima dată după procesul de șase luni de slăbire.

Vedeta a mărturisit are o circumferință a bustului de 95 de centimetri, iar la talie 75 de centimetri. Fiica lui Petre Roman a subliniat că asta o pune într-o mare dilemă, pentru că nu știe dacă să cumpere haine de mărimea S sau M.

„Am o dilemă pentru că efectiv nu mai știu ce măsură port. Astăzi m-am măsurat este prima oară când m-am măsurat de când am început să slăbesc, pentru că n-am vrut să fac chestia asta în fiecare săptămână, în fiecare lună, am zis las să treacă un timp. Și am 95 de centimetri la bust și 75 de centimetri în talie, în condițiile în care am plecat de la peste 85 de centimetri în talie și la peste 106-107 la bust. Deci nu știu exact încă ce măsură am. Este probabil un M, nu știu, dar este într-adevăr o mare realizare. Poate unii zic că nu, dar mie mi se pare că da”, a spus Oana Roman, în mediul online.

Cum a slăbit Oana Roman

Vedeta a decis să apeleze la ajutorul medicului. Ea și fiica sa au primit un regim personalizat, iar pe lângă asta a primit și un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente. Șase luni mai târziu, a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme și este foarte mândră de rezultat.

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut. Ni s-a dat un plan personalizat pentru fiecare dintre noi. Am aflat ce avem de făcut, ce avem de mâncat, cât putem să mâncăm, cum putem să mâncăm. Am primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente și de alte pastile pe care a trebuit să le luăm”, a declarat Oana Roman.

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