Vlad Drăgulin, incident neașteptat la Sibiu! Cauciucul mașinii a explodat

Vlad Drăgulin, incident neașteptat la Sibiu! Cauciucul mașinii a explodat
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Vlad Drăgulin/ sursa foto: colaj CANCAN
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Vlad Drăgulin a trecut prin momente dificile. Actorul a avut parte de un incident neașteptat la Sibiu, după ce spectacolul pe care l-a susținut s-a încheiat. Acesta a ajuns la mașină și a descoperit că i-a explodat cauciucul. 

Actorul a fost la Sibiu pentru a susține un spectacol de teatru. După ce seara s-a încheiat, Vlad Drăgulin s-a îndreptat către parcarea în care și-a lăsat mașina, gata să se întoarcă acasă. Numai că a avut parte de o surpriză neplăcută: cauciucul mașinii a explodat. El a împărtășit totul în mediul online, sperând să găsească o soluție rapidă pentru remedierea situației. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cauciucul mașinii lui Vlad Drăgulin a explodat

Marți, 13 octombrie, zi considerată cu ghinion, chiar așa a fost pentru Vlad Drăgulin. Actorul a vrut să plece direct acasă după spectacolul de la Sibiu, însă cauciucul mașinii i-a dat bătăi de cap. El a publicat în mediul online imagini cu evenimentul neprevăzut, însă în final a găsit soluția pentru remedierea situației.

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Acesta a fost nevoit să schimbe cauciucul pentru a pleca la drum. Deși a reușit să înlocuiască cauciucul serios avariat, Vlad a ajuns în București mai târziu decât se aștepta. Alături de imagini, el a scris și un mesaj, în stilul său, cu umor, însă vizibil afectat de cele întâmplate.

”Am terminat spectacolul la Sibiu, uitați-vă ce e aici, dacă ați mai văzut așa pană. La cinci dimineața ajungem în București. Cum fac și eu aici, asta e întrebarea!”, a declarat Vlad Drăgulin.

Cauciucul explodat-Vlad Drăgulin/ sursa foto: social media

Cauciucul explodat-Vlad Drăgulin/ sursa foto: social media

Cum au reacționat urmăritorii actorului

În urma incidentului, urmăritorii au reacționat imediat. Aceștia l-au întrebat mai în glumă, mai în serios, cât de des schimbă cauciucurile. În plus, unii dintre ei au venit cu variante de a ajunge rapid acasă. Pe de altă parte, un alt comentariu care a atras atenția este cel al lui Keed, care a spus că cineva i-ar fi vrut răul.

„Cu avionul nu se întâmpla asta”/ „Alea nu explodează de la umiditate, așa e când nu le schimbi la timp, iți risti viața”/ „Cum e posibil așa ceva?”/ „Zi mersi, vărule, că putea să se întâmple în drum spre spectacol”/ „Cineva a vrut să-l omoare pe bro”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

VEZI ȘI: Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă

Vlad Drăgulin a fost înconjurat de tentații, dar cardul a rămas neatins. Malone din „Băieți de oraș” a luat la verificat magazinele din mall!

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