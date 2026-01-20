Acasă » Știri » Mihaela Borcea, în doliu! Tocmai a făcut anunțul trist: ”Ai luptat cu mult curaj și demnitate”

Mihaela Borcea, în doliu! Tocmai a făcut anunțul trist: ”Ai luptat cu mult curaj și demnitate”

De: Denisa Iordache 20/01/2026 | 22:37
Mihaela Borcea, în doliu! Tocmai a făcut anunțul trist: ”Ai luptat cu mult curaj și demnitate”
Mihaela Borcea este în doliu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Mihaela Borcea trece prin momente grele! Fosta soție a lui Cristi Borcea a făcut anunțul în urmă cu puțină vreme. Femeia este în doliu, după ce a pierdut o persoană dragă. Toate detaliile în articol.

Mihaela Borcea și-a împărtășit durerea cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. Fosta soție a lui Cristi Borcea a spus că mătușa ei s-a stins din viață, după o perioadă lună și plină de suferință.

Mihaela Borcea este în doliu

Aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru mătușa ei:

„Draga noastră mătușă Leontina

Ai plecat mult prea devreme dintre noi, după o lungă și grea suferință. Ai luptat cu mult curaj și demnitate, iar încercările tale de a supraviețui din păcate nu au avut succes! Ne rugăm ca Dumnezeu să te primească în lumina sa si să iti ofere pacea pe care din păcate nu ai mai cunoscut-o in această lume, acolo unde nu mai există durere, nici lacrimi, ci doar odihnă veşnică și de unde ne vei veghea cu siguranță! Vei rămâne mereu în inimile noastre, prin amintiri, iubire necondiționată și recunoştinţă.

Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace și să-ți așeze sufletul iubitor printre îngeri!”, este mesajul transmis de Mihaele Borcea pe rețelele de socializare.

Mihaela Borcea este prima soție a fostului președinte al clubului Dinamo, Cristi Borcea. Cei doi au împreună doi copii, pe gemenii Melissa și Angelo în vârstă de 22 de ani.

Mihaela și Cristi Borcea s-au căsătorit în 1988, pe vremea când aveau doar 19-20 de ani. După mai bine de un deceniu împreună, cei doi au divorțat în 2011. În urma separării, Borcea a acceptat să plătească o pensie alimentară de 50.000 de euro lunar pentru copii.

CITEȘTE ȘI:

Câte milioane de dolari costă apartamentul cumpărat de Cristi Borcea pentru fiica lui. Melissa trăiește într-un lux suprem!

Imagini RARE cu gemenii Mihaelei și ai lui Cristi Borcea. Cum arată acum Melissa și Angelo, la 22 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la ora 03:17, în fiecare noapte
Știri
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la…
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Știri
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu...
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
Digi24
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, ...
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la ora 03:17, în fiecare noapte
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a ...
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță ...
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină
O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele ...
O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele Nusco
Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma
Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma
Vezi toate știrile
×