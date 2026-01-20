Mihaela Borcea, în doliu! Tocmai a făcut anunțul trist: ”Ai luptat cu mult curaj și demnitate”

Mihaela Borcea trece prin momente grele! Fosta soție a lui Cristi Borcea a făcut anunțul în urmă cu puțină vreme. Femeia este în doliu, după ce a pierdut o persoană dragă. Toate detaliile în articol.

Mihaela Borcea și-a împărtășit durerea cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. Fosta soție a lui Cristi Borcea a spus că mătușa ei s-a stins din viață, după o perioadă lună și plină de suferință.

Mihaela Borcea este în doliu

Aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru mătușa ei:

„Draga noastră mătușă Leontina Ai plecat mult prea devreme dintre noi, după o lungă și grea suferință. Ai luptat cu mult curaj și demnitate, iar încercările tale de a supraviețui din păcate nu au avut succes! Ne rugăm ca Dumnezeu să te primească în lumina sa si să iti ofere pacea pe care din păcate nu ai mai cunoscut-o in această lume, acolo unde nu mai există durere, nici lacrimi, ci doar odihnă veşnică și de unde ne vei veghea cu siguranță! Vei rămâne mereu în inimile noastre, prin amintiri, iubire necondiționată și recunoştinţă. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace și să-ți așeze sufletul iubitor printre îngeri!”, este mesajul transmis de Mihaele Borcea pe rețelele de socializare.

Mihaela Borcea este prima soție a fostului președinte al clubului Dinamo, Cristi Borcea. Cei doi au împreună doi copii, pe gemenii Melissa și Angelo în vârstă de 22 de ani.

Mihaela și Cristi Borcea s-au căsătorit în 1988, pe vremea când aveau doar 19-20 de ani. După mai bine de un deceniu împreună, cei doi au divorțat în 2011. În urma separării, Borcea a acceptat să plătească o pensie alimentară de 50.000 de euro lunar pentru copii.

