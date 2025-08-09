Acasă » Știri » Câte milioane de dolari costă apartamentul cumpărat de Cristi Borcea pentru fiica lui. Melissa trăiește într-un lux suprem!

De: Irina Rasoveanu 09/08/2025 | 12:49
Cristi Borcea și fiica lui, Melissa/ Sursa foto: Social media

Cristi Borcea se ocupă atent de nevoile copiilor săi și are grijă să nu le lipsească nimic. Fiicei sale, Melissa, i-a cumpărat un apartament în Miami și trăiește într-un lux suprem. Prețul a fost unul uriaș, iar costurile de întreținere sunt pe măsură. Află, în articol, toate detaliile!

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii, din patru relații diferite. Cu prima lui soție, Mihaela Borcea, îi are pe Patrick, Melissa și Angelo, cu Alina Vidican pe George Alexandru și Gloria. În timp ce era căsătorit cu aceasta din urmă, a avut o relație cu avocata Simona Voiculescu și a apărut pe lume o altă fetiță – Andreina Carolyn Christine. Din actuala căsnicie, cea cu Valentina Pelinel, afaceristul îi are pe Milan, Indira Maria și Rania Maria.

Cât costă apartamentul pe care Cristi Borcea l-a cumpărat pentru fiica sa, Melissa

Melissa, fiica Mihaelei și a lui Cristi Borcea, a împlinit 22 de ani în luna iunie. Tânăra locuiește în Statele Unite, acolo unde urmează cursuri în domeniul arhitecturii. Discretă și rafinată, ea pare să își fi găsit vocația departe de țară.

Fostul patron de la Dinamo este mândru de fiica și are grijă să nu îi lipsească nimic. Acesta i-a cumpărat Melissei un apartament în Miami în valoare de peste 1,3 milioane de dolari. Mai mult decât atât, el plătește 3.200 de dolari mentenanță și impozit.

Tânăra trăiește acum într-un lux suprem. Apartamentul este situat chiar la malul mării, iar Melissa are acces la plajă privată. De asemenea, locuinșa dispune de patru piscine, spa, sală de fitness și un living uriaș.

„I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. Cu tot cu mobilat, aranjat, a costat 1.350.000 de dolari. La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.

Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea/ Sursa foto: Instagram

Așa cum am menționat mai sus, Mihaela și Cristi Borcea au împreună trei copii – Patrick, Melissa și Angelo. Cei doi s-au căsătorit în 1988, pe vremea când aveau doar 19-20 de ani. După mai bine de un deceniu împreună, cei doi au divorțat în 2011. În urma separării, fostul acționar de la Dinamo a acceptat să plătească o pensie alimentară de 50.000 de euro lunar pentru copii.

Citește și: Obiceiul la care Valentina Pelinel nu renunţă nici în ruptul capului! Unde petrece soţia lui Cristi Borcea cel puţin o oră în fiecare zi: „Am înțeles târziu că…”

