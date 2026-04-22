Regina frumuseții a murit înainte de a participa la un concurs. Cristina a fost găsită inconștientă în casă

De: Anca Chihaie 22/04/2026 | 13:23
O tânără cunoscută în lumea concursurilor de frumusețe din Brazilia a murit subit la doar 31 de ani, cu puțin timp înainte de a participa la o nouă competiție pentru care se pregătise intens. Maiara Cristina de Lima Fiel a fost găsită în stare de inconștiență în locuința sa, în cursul unei seri de weekend, iar intervenția echipajelor medicale nu a mai putut schimba deznodământul tragic.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tânăra nu avea probleme de sănătate cunoscute, ceea ce face ca moartea ei să fie cu atât mai șocantă pentru apropiați și pentru comunitatea din care făcea parte. Eforturile medicilor s-au întins pe durata a peste o oră, însă organismul acesteia nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Originară din sudul Braziliei, Maiara își construise o carieră în domeniul frumuseții și esteticii, fiind apreciată atât pentru aspectul său, cât și pentru profesionalismul din activitatea de zi cu zi. Ea administra un salon de înfrumusețare în orașul Sarandi, unde își formase o clientelă fidelă și devenise o prezență cunoscută în comunitate.

În paralel cu activitatea profesională, tânăra era implicată activ în competiții de frumusețe. Cu un an înainte de deces, obținuse titlul de Miss Londrina, iar ulterior reușise să se claseze pe locul al doilea într-o ediție recentă a concursului Miss Sarandi. Aceste rezultate i-au consolidat reputația și i-au deschis noi oportunități în domeniu.

„Am avut plăcerea de a o cunoaște personal la sfârșitul anului trecut. Din acel moment, a fost clar cât de serios își privea acest vis. Avea deja pregătite toate ținutele pentru competiția care va avea loc pe 29 aprilie. Repeta, își încheiase interviul, era entuziasmată și plină de planuri”, a spus organizatorul concursului.

Maiara se pregătea pentru o nouă competiție programată la finalul lunii aprilie. Se implicase serios în pregătiri, lucrând la fiecare detaliu, de la ținute până la antrenamentele necesare pentru prezentările pe scenă. Era considerată o concurentă determinată, cu obiective clare și cu dorința de a avansa în lumea concursurilor de profil.

