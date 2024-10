Andrei Cornea, campion olimpic la canotaj, s-a căsătorit cu Mădălina Moroșanu! Primele imagini de la nuntă

Au fost o zi de ”foc” pentru Andrei Cornea și Mădălina Moroșanu. În cadrul unui eveniment restrâns, campionul olimpic la canotaj și iubita lui, fostă hambalistă, și-au jurat iubire veșnică și au rostit cel ma sincer și important ”DA” din viețile lor. Evenimentul a fost organizat în tihnă, departe de ochii curioșilor și ferit de lumina reflectoarelor.

Andrei Cornea este campionul olimpic – alături de Marian Florian Enache – la canotaj, dublu vâsle, de la Jocurile Olimpice din acest an de la Paris. După ce a cucerit aurul olimpic, tânărul de 24 de ani și-a îndreptat atenția către viața personală. În urmă cu două zile, poate la fel de emoționat ca ziua în care a câștigat aurul olimpic, i-a jurat partenerei sale iubire veșnică.

A fost un weekend plin de emoții și trăiri intense pentru Andrei Cornea și Mădălina Moroșanu. Cei doi sportivi s-au căsătorit civil la Primăria din Vatra Moldoviței, Suceava, locul natal al canotorului. Ziua s-a terminat cu o petrecere cum nu s-a mai văzut, eveniment organizat într-un loc de poveste, la Conacul Domnița. Cununia religioasă este programată anul viitor, pe data de 1 noiembrie 2025.

Medaliat cu aur la proba de dublu vâsle masculin, după o cursă câștigată alături de Florin Enache, Andrei Cornea s-a debarasat de toată povara pe care a cărat-o pe umeri până atunci, de toată munca din spatele antrenamentelor obositoare și de tot ceea ce a însemnat presiunea jocului. Tânărul de 24 de ani a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și obținut medalia de aur de la Jocurile Olimpice din Paris 2024.

”Nu mai există durere”„Acum nu mai există eforturi, nu mai există durere, nu mai există absolut nimic, pentru că în momentul de faţă cea mai grea durere pot să zic, e greutatea acestei medalii. Valorează enorm pentru noi. Am crezut în noi din primul moment, pentru că amândoi ştim cât a muncit până să ajungem împreună. Ştim cât am muncit fiecare în fiecare secundă. Eram împreună în aceeaşi sală, chiar dacă nu, nu munceam în aceeaşi barcă. Dar din primul, prima lovitură în care am intrat amândoi în aceeaşi barcă, în barca de dublu am crezut în acea barcă, ne-am demonstrat că această barcă poate să meargă. Şi am dovedit-o”, a spus Andrei Cornea după ce a obținut aurul la JO 2024, pentru TVR.