De ce îl iubește Andreea Bălan pe Victor Cornea: „E singurul bărbat bogat cu care am fost”

Andreea Bălan este exemplul viu că nu trebuie să îți pierzi speranța atunci când ai de înfruntat obstacole. De-a lungul timpului, artista a avut mai multe relații eșuate, în urma cărora a rămas dezamăgită. Totuși, în cele din urmă, soarele a ieșit și pe strada ei. L-a cunoscut pe Victor Cornea și i-a dat „reset la inimă”, așa cum spune chiar ea în una dintre piesele sale. Vedeta se declară, în sfârșit, fericită. Totodată, cântăreața a dezvăluit ce o atrage la partenerul ei.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de un an, iar relația lor a evoluat într-un mod foarte frumos. Cei doi sunt fericiți că s-au găsit, iar artista susține că și-a găsit echilibrul, alături de jucătorul de tenis.

Invitată în cadrul unui podcast, Andreea Bălan a vorbit despre relația cu Victor Cornea. Artista a mărturisit că partenerul ei de viață îi oferă încredere și transparență. Încă de la început, a fost sincer cu ea și i-a prezentat trecutul lui. În plus, cântăreața ține și la anumite gesturi mici, precum faptul că jucătorul de tenis nu își ascunde niciodată telefonul.

Vedeta a dezvăluit că atunci când l-a întâlnit pe Victor Cornea, a simțit că îl cunoaște din altă viață. Mai mult decât atât, Andreea Bălan a vorbit și despre diferența de vârstă. Artista a mărturisit că nu o sperie aceste aspect.

Vedeta a precizat că relația cu Victor Cornea este diferită față de idilele pe care le-a avut până acum. Andreea Bălan a precizat că jucătorul de tenis este singurul bărbat potent financiar cu care a fost până acum. Totodată, artista a precizat că și-a găsit, în sfârșit, echilibrul.

„Abia acum, cu Victor, există un echilibru real, corect și just în care el se simte bărbat și eu mă simt femeie. Eu când merg cu el nu plătesc nimic, nicăieri, niciodată. Nu prea am avut bărbați bogați, abia acum. Victor este singurul bărbat bogat cu care eu am fost.”, a mai spus celebra cântăreață.