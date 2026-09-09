Carmen de la Sălciua și soțul ei au primit cadou o vacanță în Turcia. Cine le-a făcut surpriza

Carmen de la Sălciua trăiește momente de vis alături de soțul său, în Turcia, unde cei doi se răsfață într-o vacanță de neuitat. Artista a dezvăluit însă un detaliu mai puțin știut despre escapada lor: călătoria nu a fost achitată din banii cuplului. Vedeta a povestit cine s-a aflat în spatele acestei surprize.

Interpreta de muzică de petrecere și Marian Corcheș formează un cuplu de mai multă vreme și par să se bucure din plin de relația lor. Recent, cei doi au avut parte de o surpriză specială, fiind răsfățați cu o escapadă în Antalya, unde petrec momente de neuitat împreună.

Cine le-a făcut surpriza celor doi

Vedeta și partenerul său au ajuns în Antalya datorită unui gest special venit din partea finilor lor. Cuplul din Maramureș a pus la cale întreaga plecare și s-a ocupat de toate detaliile. Astfel că, artista și soțul ei nu au scos bani din buzunar pentru concediu.

Artista a povestit că profită la maximum de timpul petrecut împreună cu partenerul său și că zilele din Antalya au fost pline de momente plăcute. Cei doi au explorat mai multe obiective și s-au bucurat de peisajele și locurile spectaculoase din zonă.

„Concediul acesta în Antalya este un dar minunat primit din partea finilor noștri din Maramureș, Cristina și Ody care și-au dorit să fim aici, alături de ei. Un gest care ne-a bucurat enorm și pentru care le mulțumim din suflet! Ieri ne-am bucurat din plin de a doua zi de concediu. Eu m-am răsfățat cu un masaj și o baie turcească la hamam, iar seara am sărbătorit-o pe fina noastră, de ziua ei de naștere, dar și ziua mea de nume. Am mers împreună la The Land of Legends, un loc desprins parcă din povești, și am încheiat seara cu o cină frumoasă și multă voie bună. În pozele acestea am adunat tot ce am trăit ieri… o zi tare frumoasă, alături de oameni dragi!”, a scris Carmen de la Sălciua, pe rețelele de socializare.

Vacanța din Antalya nu este singura călătorie de care Carmen de la Sălciua s-a bucurat în acest an. În urmă cu câteva luni, artista a plecat în Dubai alături de cei dragi, unde a petrecut timp de calitate împreună cu familia.

Cântăreața a mai ajuns în trecut în celebrul oraș, însă de această dată experiența a fost una diferită pentru ea. Carmen a povestit că a simțit nevoia să se desprindă de telefon și de agitația din mediul online, alegând să acorde mai multă atenție oamenilor apropiați. În vacanță au însoțit-o soțul, sora și cumnatul său, iar timpul petrecut împreună a fost unul cu totul special.

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