Cum a slăbit Carmen de la Sălciua 6 kg într-un timp record. Cum vrea să ajungă din nou la 54 de kg

După ce a fost judecată și criticată pentru faptul că a luat câteva kilograme în plus, Carmen de la Sălciua și-a schimbat stilul de viață și s-a mândrit cu cele 6 kilograme „topite”. Cum a reușit să slăbească în doar două săptămâni?

În ultimul an, Carmen de la Sălciua a fost constant criticată și judecată pentru kilogramele în plus pe care le-a acumulat. În drumul spre greutatea ideală, artista s-a apucat de treabă și este mai determinată ca niciodată să ajungă din nou să cântărească 54 de kilograme.

„Ba că am pus câteva kilograme, ba că nu se aude bine, ba că > (asta oricum e cea mai tare ) Ce să zic… vă mulțumesc că sunteți atât de atenți la toate detaliile, mai puțin la muzică. Da, poate am pus câteva kilograme… sunt ale mele și nu am să vă mai explic motivele că oricum… irelevant!“, a transmis artista în urmă cu ceva timp.

Cum a reușit Carmen de la Sălciua să slăbească

În doar două luni, Carmen de la Sălciu a reușit să „topească” 6 kilograme. Cu un regim alimentar structurat după propriile nevoi și un plan de antrenamente personalizat, artista se mândrește cu o primă reușită în procesul de slăbire. De asemenea, în drumul spre greutatea dorită, Carmen a introdus în rutina sa ședințe de periodice de tratamente de remodelare corporală.

„Nu-mi vine să cred că se fac aproape două luni de când m-am apucat de sală. – 6 kg. Cu adevărat, acum cunosc importanța unui antrenor personal. Este drept că au fost sacrificii și alimentație și sport, dar nu m-am înfometat și am slăbit sănătos. Vreau să mă întorc la cele 54 de kilograme. Nu va fi simplu”, a fost mesajul transmis de Carmen de la Sălciua.

În urmă cu ceva timp, Carmen de la Sălciua și-a informat comunitatea din mediul online cu privire la faptul că transformarea ei fizică are legătură cu anumite tratamente și injecții pe care le urmează pentru a rămâne însărcinată.

„Ar fi o binecuvântare să fiu însărcinată, însă nu sunt. Însă kilogramele în plus pe care le-am acumulat….eu aveam control asupra lor, dar le-am scăpat de sub control, pentru că am făcut niște tratamente în vederea unei sarcini. Femeile care îmi comentează mai răutăcios, cele care au făcut astfel de tratamente, știu că se produc niște schimbări în corpul tău atunci când faci aceste tratamente, injecții”, spunea artista.

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