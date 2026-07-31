Horoscop chinezesc azi, 31 iulie 2026. Zodia Cocoș este acuzată că se amestecă în treburile altora și nu e bine

Previziuni complete pentru zodiacul chinezesc de vineri, 31 iulie. Poziția planetelor anunță că o zodie va avea parte de reproșuri din partea celor apropiați, care le sugerează să nu se mai amestece în treaba lor. Află ce prezic astrele despre zodia ta!

Șobolan

Astăzi poți continua să faci progrese constante în orice domeniu asupra căruia îți concentrezi atenția. Succesul va veni mai degrabă datorită muncii susținute decât norocului sau talentului. Petrecerea timpului în natură și admirarea frumuseții ei îți vor încărca bateriile. Seara este potrivită pentru întâlniri și activități sociale.

Bivol

Încheie proiectele începute atât la serviciu, cât și acasă. Se apropie o perioadă încărcată de energie pozitivă. Copiii ar putea avea nevoie de mai multă răbdare din partea ta. Fii pregătit să îți împarți resursele în moduri pe care nu le-ai anticipat. O atracție romantică s-ar putea dovedi diferită de ceea ce îți imaginezi. Nu accepta mai puțin decât meriți.

Tigru

Încearcă să faci atât locuința, cât și spațiul de lucru cât mai simple și plăcute. Nu este nevoie de investiții mari, ci doar de puțin efort și atenție. Ai grijă de sănătatea ta. Vei fi mult mai eficient atunci când te simți bine. Spre seară există riscul de a trage concluzii greșite sau de a face presupuneri eronate în cadrul discuțiilor cu cei dragi sau cu prietenii.

Iepure

Ziua aduce emoții puternice și, posibil, o ușoară dezamăgire. Cu cât accepți mai ușor lucrurile așa cum vin, cu atât vei lua decizii mai inspirate. Dacă sunt zile în care te simți posesiv, fii atent la felul în care reacționezi. Evită bârfele și informațiile neverificate și, evident, nu le spune mai departe.

Dragon

Imaginează-ți cum ai vrea să arate viața ta peste un an. Ce ești dispus să lași în urmă pentru a-ți transforma visurile în realitate? Permite-ți să explorezi noi posibilități și vezi unde te pot conduce. Ai putea descoperi sensul și direcția pe care le căutai de mult. Dacă îndrăznești să crezi în visurile tale, ele pot deveni realitate.

Șarpe

Energia zilei îți influențează pozitiv toate planurile și activitățile. Pentru cei aflați într-o relație la început de drum, se văd evoluții importante. Exprimă-ți sincer sentimentele. La serviciu, vei avea nevoie de răbdare cu persoanele care critică excesiv sau se pierd în detalii neimportante. Seara, fă un gest frumos pentru cineva mai puțin norocos.

Cal

Finalizează tot ce ai început pentru a fi pregătit de un nou început important care se apropie. Ziua este favorabilă planurilor profesionale și financiare. Încearcă să repari consecințele unei decizii impulsive pe care ai luat-o în trecut. Spre seară, copiii vor avea nevoie de mai multă atenție.

Capră

Este posibil să fi încercat să faci prea multe de unul singur, deși ai fi fost mai fericit dacă i-ai fi lăsat și pe ceilalți să îți fie alături, să te ajute sau să contribuie cu ceva. Poate părea mai simplu să nu ceri ajutor sau să pretinzi că totul este în regulă, dar ține minte că iubirea și prietenia nu pot evolua fără o conversație sinceră despre nevoile tale.

Maimuță

Există ceva ce amâni din teamă că nu este momentul potrivit sau că nu este decizia corectă? Acum este timpul să alegi. Ori faci pasul înainte, ori renunți definitiv la această idee. Viața este prea scurtă pentru a rămâne blocat în aceleași ezitări. Ziua este bună și anunță îndeplinirea obiectivelor tale.

Cocoș

Energia zilei îți poate scoate în evidență spiritul econom. Relațiile cu ceilalți pot deveni complicate, iar cineva te-ar putea acuza că te amesteci în treburile sale, deși intențiile tale sunt bune. Nu-ți pierde simțul umorului. Unele surprize neașteptate îți pot zdruncina încrederea, însă răbdarea și încrederea în propriile forțe vor aduce din nou optimismul.

Câine

Este o zi în care vei avea multă energie și chef de activitate. Începe dimineața cu un mic dejun consistent și profită de acest impuls pentru a fi cât mai activ. Simțul responsabilității te face apreciat de cei din jur. Pot apărea oportunități de a-ți îmbunătăți situația financiară sau statutul în cercul social.

Mistreț

A sosit momentul să îți reînnoiești garderoba. Primul pas este să renunți la hainele care îți plac, dar pe care nu le mai porți sau poate nu le-ai purtat niciodată. Magazinele second-hand și târgurile de vechituri pot ascunde adevărate comori. Discută deschis problemele care au creat tensiuni în familie și ai răbdare dacă emoțiile sunt mai intense decât de obicei.

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