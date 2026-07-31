Para de duș este unul dintre obiectele din baie pe care multe persoane le folosesc zilnic, dar îl curăță foarte rar. În timp, depunerile de calcar, minerale și bacterii pot reduce presiunea apei și pot afecta funcționarea acesteia.

Potrivit experților citați de Better Homes & Gardens, frecvența cu care ar trebui curățată para de duș depinde în principal de duritatea apei din locuință.

Cât de des trebuie curățată

Specialiștii recomandă ca para de duș să fie curățată o dată la patru până la șase săptămâni în locuințele în care apa este dură, deoarece depunerile de minerale se formează mult mai repede. În schimb, dacă locuința este alimentată cu apă dedurizată sau filtrată, o curățare la două-trei luni este, de regulă, suficientă.

De ce este important

Potrivit experților, în interiorul ei se acumulează în timp depuneri de calcar și alte minerale care pot bloca orificiile prin care curge apa. În plus, mediul umed favorizează dezvoltarea bacteriilor și a altor microorganisme, mai ales în locuințele alimentate din puțuri sau în clădirile cu instalații mai vechi.

Printre semnele că para de duș are nevoie de curățare se numără scăderea presiunii apei, jetul neuniform sau orificiile blocate de depuneri albe de calcar.

Cum o cureți

Cea mai simplă metodă recomandată de specialiști este înmuierea într-un amestec format din părți egale de oțet alb și apă caldă. Dacă aceasta nu poate fi demontată, soluția poate fi pusă într-o pungă de plastic fixată în jurul capului de duș, astfel încât întreaga suprafață să rămână acoperită. După înmuiere, depunerile pot fi îndepărtate cu o periuță moale, iar para trebuie clătită bine înainte de utilizare.

Când trebuie înlocuită

Dacă presiunea apei rămâne scăzută chiar și după mai multe curățări, specialiștii spun că este posibil ca para de duș să fi ajuns la sfârșitul duratei de viață. În general, aceasta poate fi folosită între 7 și 10 ani, în funcție de calitatea apei și de întreținere.

CITEȘTE ȘI:

Greșeala pe care mulți o fac după ce spală hainele. Cât timp este sigur să le lași în uscător, potrivit specialiștilor

Sunt tabletele cea mai eficientă soluție pentru mașina de spălat vase? Explicația specialiștilor