Horoscop rune azi, 31 iulie 2026. Laguz prevestește zile furtunoase pentru o zodie, dar sfatul este să nu dispere!

Etalarea completă a runelor nordice pentru vineri, 31 iulie. Laguz anunță zodia Balanță că urmează zile furtunoase, dar asta nu înseamnă că trebuie să dispere. După fiecare ploaie, iese soarele și ne bucurăm de curcubeu! Află și tu, din rândurile următoare, ce mesaje are universul pentru tine!

Zodia Berbec – runa Odin

Runa zilei de vineri te împinge de la spate și îți zice să-ți asculți vocea interioară. Când vei sta în liniște vei afla și răspunsul la problemele tale. Ai o înțelepciune interioară ascuțită și trebuie să profiți de ea, te va ghida mereu în viață. Trebuie să-ți urmezi drumul cu încredere în forțele proprii și determinare.

Zodia Taur – runa Fehu cu fața în sus

Vești bune pentru tine: runa de azi aduce fericire și succes în viața ta! Va veni un val de noroc peste tine, care va activa toate bogățiile din viața ta cu ajutorul iubirii fizice și spirituale. Nevoia ta de iubire va fi împlinită. Nu uita să te bucuri de succes și să-l împarți cu cei care sunt mai puțin norocoși ca tine azi.

Zodia Gemeni – runa Jera

Runa de vineri a venit ca să-ți vorbească despre alegerile tale, dar mai ales despre consecințele cu care ele vin la pachet. Tot ceea ce ai semănat prin munca ta, atitudinea și în relațiile cu cei din jur se va întoarce. Așa că azi ori te bucuri, ori plângi!

Zodia Rac – runa Perth

Dacă vei lua legătura cu subconștientul tău, azi vei fi recompensat cu dedicare și reînnoirea vieții. Nu te enerva, nu țipa și nu da vina pe nimeni pentru lucrurile pe care le găsești. Fii atent la toate calitățile pe care subconștientul tău o să ți le arate. Trebuie să îți menții corectitudinea pe tot parcursul zilei.

Zodia Leu – runa Algiz

Azi, mesajul acestei rune îți spune clar că trebuie să-ți controlezi emoțiile. Singurul mod prin care te poți proteja de eșecuri este să faci acțiunile cât mai corect. Dacă ai dureri sau probleme emoționale, cel mai bine este să nu le ascunzi. Trebuie să le înfrunți pentru a face loc progresului.

Zodia Fecioară – runa Gebo cu fața în sus

Da, știm cu toții că este foarte frumos să primim diverse cadouri, dar nu uita că și tu trebuie să dăruiești la rândul tău. Este indicat ca azi să oferi lucruri sau gesturi pentru ca alte recompense să vină în viitor către tine. Familia și prietenii sunt binecuvântări de la univers și nu trebuie luate ca atare, ci respectate și onorate.

Zodia Balanță – runa Laguz cu fața în sus

Zilele acestea sunt ca o furtună pe mare, dar nu te descuraja! Intemperiile nu durează pentru totdeauna. Dacă vei reuși să găsești țărmul care este în apropierea ta, totul va fi bine. Trebuie să te folosești de intuiția ta pentru a merge în direcția bună. Toate răspunsurile sunt în tine, tot ce trebuie să faci este să mergi pe drumul tău cu încredere.

Zodia Scorpion – runa Sowulo inversată

Poate ți se pare că este o zi a surprizelor neplăcute, dar runa te invită să privești în interiorul tău pentru a vedea care este adevărul. Acționezi din iubire și adevăr sau din frică și control? Energia runei se aseamănă cu cea a razelor soarelui și aduc adevărul la lumină, pentru ca toată lumea să-l vadă. Dacă nu ești în energia adevărului, Sowulo vine să te avertizeze.

Zodia Săgetător – runa Anzus

Runa de azi reprezintă o figură autoritară care poate fi un părinte, profesor sau un angajator. Dar nu te teme, ea îți va facilita o transformare. Urmează să vină un eveniment pozitiv, care are șanse mari să-ți transforme viața pentru totdeauna. Poate fi vorba despre un bonus sau o promovare pentru munca ta intensă.

Zodia Capricorn – runa Ehwaz

Este timpul să treci prin niște transformări sau tranziții. Pot fi schimbări în casă, în viața ta, de atitudine, de direcție în afacere sau în relații personale. Trebuie să faci față acestor zile cu demnitate. Acest progres continuu ar putea fi relaționat cu o idee sau un proiect pe care să-l dezvolți. Este timpul să lași vechiul în urmă și să faci loc noului în viața ta.

Zodia Vărsător – runa Kenaz

Tu vei găsi zilele acestea o nouă înțelegere a semnificației vieții tale. Vei avea parte de noi revelații și inspirații, dar nu trebuie să te complaci în ele. Trebuie să te folosești de ele doar cât au valoare. Iluminarea primită trebuie pusă la muncă, fie în folosul tău, fie al celor din jur. Dacă pornești într-o aventură nouă cu sinceritate și adevăr, vei primi înțelepciune de la viață.

Zodia Pești – runa Raido

Runa aceasta simbolizează călătoria, cercul, mersul în buclă sau carul de război. Energia ei de pământ este conectată cu zeul curajului și al bătăliilor zilnice – Tyr. Cu ajutorul runei poți crea un cerc în al cărui mijloc să te pui. Raido vestește și o călătorie benefică sau o mutare în altă parte. Oriunde te va duce viața, nu uita că tu trebuie să rămâi în centrul cercului.

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