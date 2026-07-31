Cum arată acum Sorin Gonțea, la doi ani după ce a câștigat Power Couple alături de Daiana Anghel. Ce afacere își deschide

Sorin Gonțea s-a schimbat radical la doi ani de când a câștigat Power Couple 2024 alături de Daiana Anghel. După ce a divorțat de aceasta în vara anului 2024, bărbatul a slăbit și acum are un look complet diferit. Vezi cum arată în prezent!

Cum arată Sorin Gonțea după divorț

Sorin a devenit cunoscut în România după ce a acceptat „provocarea cuplurilor” lansată de producătorii emisiunii Power Couple. Alături de Daiana Anghel, soția lui de la acea vreme și fostă prezentatoare TV, a trecut cu brio prin toate probele din Malta. Parcursul lor controversat le-a adus și premiul cel mare, cei doi câștigând suma de 27.350 de euro.

La scurt timp de la această reușită, cei doi soți au șocat cu vestea divorțului, pas uriaș pe care l-au făcut în cel mai mare secret. Sorin Gonțea și Daiana Anghel au decis să meargă pe drumuri diferite după ce filmările Power Couple s-au încheiat în 2024.

Sorin Gonțea a slăbit și are un look nou

Acum, la doi ani de la divorț, Sorin Gonțea a slăbit și are un look nou. Celebrul bucătar și-a surprins fanii din mediul online cu aspectul său: a decis să-și lase părul mai lung! După ce au văzut imaginile noi cu fostul soț al Daianei Anghel, fanii din online l-au complimentat. Mulți consideră că divorțul a fost o gură de aer proaspăt și o renaștere.

În prezent, acesta muncește de zor la noua sa afacere. Sorin Gonțea vrea să își deschidă o terasă în Herăstrău cu aproximativ 700 de locuri, muzică live și o bucătărie în care el și prietenului lui, Radu Darie, să gătească.

„Ce v-ar plăcea să găsiți de mâncare în locația noastră mare și generoasă? Avem aproximativ 700 de locuri. Așteptăm de la voi să ne spuneți ce v-ar plăcea să mâncați aici”, și-a întrebat Sorin Gonțea fanii de pe Instagram. „Un loc în mijlocul Bucureștiului, în natură, pentru întreaga familie”, a adăugat și Radu Darie.

Divorțul l-ar fi afectat enorm pe Sorin Gonțea

Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au căsătorit în 2019 și au format un cuplu timp de aproape 10 ani. Între cei doi exista o diferență de vârstă de 10 ani, dar acest lucru nu ar fi deranjat-o pe fosta prezentatoare TV.

Potrivit Click!, ultimul an de mariaj a fost cel decisiv pentru divorț. În plus, se pare că motivul pentru care Sorin ar fi slăbit este ruptura dintre el și Daiana. Bărbatul ar fi sperat că poate salva mariajul, dar fosta lui soție a fost fermă și nu a mai privit înapoi.

„Pe 15 august, de ziua Daianei, au fost împreună, dar erau reci ca doi străini. Nu s-au atins, nu s-au privit aproape deloc. A fost evident pentru cei care îi cunoșteau bine. S-a topit pur și simplu de supărare, slăbise enorm. Încerca să salveze ceva, dar era prea târziu. El încă spera, dar ea era deja decisă. Nu s-a mai putut”, au declarat apropiații lor în urmă cu un an.

De ce au divorțat Daiana Anghel și Sorin Gonțea

Câștigătorii Power Couple 2024 au format un cuplu timp de aproape 10 ani. Cei doi nu au oferit mai multe detalii despre motivele care au dus la divorț. Au preferat să păstreze discreția și să-și liniștească fanii, spunându-le că nu s-a întâmplat nimic urât între ei.

„Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie. Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată. Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost”, a scris Daiana Anghel pe Instagram.

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