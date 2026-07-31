Glen Hansard a murit într-un accident de mașină. Muzicianul și câștigătorul unui premiu Oscar avea 56 de ani

Muzicianul Glen Hansard a murit într-un accident de mașină în apropiere de Dublin. Artistul în vârstă de 56 de ani nu a mai putut fi salvat, în ciuda eforturilor depuse de medicii sosiți la fața locului. Află detalii!

Muzicianul Glen Hansard a murit într-un accident

Vești triste pentru fanii artistului irlandez și câștigător al unui premiu Oscar. Glen Hansard a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de 29 iulie, produs în localitatea Lucan, situată la vest de Dublin, orașul său natal. În urma unei ciocniri dintr-o mașină și o motocicletă, artistul a suferit răni grave.

Echipajele medicale au fost chemate de urgență la fața locului în jurul orei 4:30 dimineață, ora locală, și i-au acordat acestuia primul ajutor. Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, Glen Hansard nu a mai putut fi salvat. Acesta a suferit mai multe răni incompatibile cu viața și a fost declarat mort la locul accidentului.

„Cu inimile frânte anunțăm decesul lui Glen Hansard, care s-a stins din viață în primele ore ale acestei dimineți, în urma unui accident rutier petrecut în Dublin”, a transmis echipa artistului de la ATC Management într-un comunicat citat de BBC News.

Circumstanțele producerii coliziunii sunt în prezent investigate și poliția cere ajutorul martorilor, potrivit sursei citate.

Familia lui Glen Hansard este devastată

Reprezentanții artistului au trimis apoi un mesaj public în care cer respectarea vieții private în aceste momente dificile. Familia lui Glen este devastată și își dorește liniște și înțelegere pentru a se putea ocupa de înmormântare.

„Familia lui Glen este profund șocată și îndurerată de această pierdere tragică și solicită, cu respect, intimitate în această perioadă extrem de grea. Le este recunoscătoare tuturor pentru sprijinul primit și dorește să mulțumească echipajelor de intervenție care au ajuns la locul accidentului”, au mai spus reprezentanții artistului.

Cine a fost Glen Hansard

Hansard a fost fondatorul trupei The Frames și membru al duo-ului folk The Swell Season. A devenit cunoscut la nivel mondial datorită rolului din filmul „Once” și piesei „Falling Slowly”, care a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original în 2008.

În timpul carierei sale, Glen Hansard a lansat 5 albume solo și a înregistrat piese pentru filme de la Hollywood.

În plan personal, artistul a devenit tată în octombrie 2022, când partenera sa, poeta Maire Saaritsa, a adus pe lume fiul lor.

CITEȘTE ȘI:

A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii

Un cunoscut YouTuber a fost găsit mort într-o cameră de hotel. Familia îl dăduse dispărut acum două săptămâni