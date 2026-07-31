Prognoza meteo azi, 31 iulie 2026. Orașul din România care va înregistra 40 de grade Celsius! Pe litoral vor fi nopți tropicale

După o noapte tropicală cu cer senin, România se va confrunta din nou cu temperaturi de „cuptor”. Dimineața, în unele zone din nord și centru va apărea ceața. Temperaturile maxime ale zilei vor atinge pragul de 38 de grade Celsius, potrivit ANM. Află mai multe detalii!
Prognoza meteo indică o nouă zi călduroasă. Va fi caniculă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei. Disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală va trece de pragul de 80 de unități.
Cerul de vineri va fi senin, cu înnorări trecătoare în a doua parte a zilei și spre seară la munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridional. Aici vor fi ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice și acumulări de 2-5 l/mp de apă. Vântul va sulfa slab spre moderat, cu intensificări pe timp de noapte – rafalele vor atinge 40-45 km/h.
Temperaturile maxime ale zilei de vineri, 31 iulie, se vor încadra între 26-27 de grade Celsius pe litoral și 38 de grade Celsius în Câmpia de Vest. Minimele serii vor coborî până la 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 sau 24 de grade în vestul țării sau pe litoral. Noaptea va fi tropicală.
Cerul va fi senin, cu vânt slab pe timp de zi și intensificări în a doua parte a zilei, când rafalele vor atinge 40-45 km/h. Maximele zilei de vineri din județul Constanța vor indica 26 și 29 de grade Celsius în termometre. Seara, mercurul va indica 18 și 21 de grade Celsius, iar apa mării va avea între 22 și 23 de grade Celsius. Dimineața, aceasta va fi mai rece.
Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a serii în Carpații Orientali și Meridionali. Izolat, aici vor fi ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice și cantități de apă mici – 2 sau 5 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat.
În Capitală, locuitorii nu scapă de căldura sufocantă. Cerul va fi senin, disconfortul termic va crește și ITU se va apropia de pragul de 80 de unități. Maxima zilei va indica 34 de grade Celsius și minima 16-19 grade Celsius.
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