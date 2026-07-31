Prognoza meteo azi, 31 iulie 2026. Orașul din România care va înregistra 40 de grade Celsius! Pe litoral vor fi nopți tropicale

După o noapte tropicală cu cer senin, România se va confrunta din nou cu temperaturi de „cuptor”. Dimineața, în unele zone din nord și centru va apărea ceața. Temperaturile maxime ale zilei vor atinge pragul de 38 de grade Celsius, potrivit ANM. Află mai multe detalii!

Vremea de azi din România

Prognoza meteo indică o nouă zi călduroasă. Va fi caniculă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei. Disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală va trece de pragul de 80 de unități.

Cerul de vineri va fi senin, cu înnorări trecătoare în a doua parte a zilei și spre seară la munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridional. Aici vor fi ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice și acumulări de 2-5 l/mp de apă. Vântul va sulfa slab spre moderat, cu intensificări pe timp de noapte – rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei de vineri, 31 iulie, se vor încadra între 26-27 de grade Celsius pe litoral și 38 de grade Celsius în Câmpia de Vest. Minimele serii vor coborî până la 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 sau 24 de grade în vestul țării sau pe litoral. Noaptea va fi tropicală.

Vremea de azi pe litoral

Cerul va fi senin, cu vânt slab pe timp de zi și intensificări în a doua parte a zilei, când rafalele vor atinge 40-45 km/h. Maximele zilei de vineri din județul Constanța vor indica 26 și 29 de grade Celsius în termometre. Seara, mercurul va indica 18 și 21 de grade Celsius, iar apa mării va avea între 22 și 23 de grade Celsius. Dimineața, aceasta va fi mai rece.

Mamaia: 27 de grade ziua, 21 de grade Celsius noaptea. Apa mării va avea 22 de grade Celsius. Vântul va adia cu 17 km/h.

Mangalia: 27 de grade ziua, 20 de grade Celsius noaptea. Apa mării va avea 22 de grade Celsius. Vântul va adia cu 16 km/h.

Costinești: 27 de grade ziua, 20 de grade Celsius noaptea. Apa mării va avea 22 de grade Celsius. Vântul va bate cu 16 km/h.

Neptun: 27 de grade ziua, 20 de grade Celsius noaptea. Apa mării va avea 22 de grade Celsius.

Vama Veche: 26 de grade ziua, 20 de grade Celsius noaptea. Apa mării va avea 22 de grade Celsius.

Medgidia: 33 de grade ziua, 18 grade Celsius noaptea. Vântul va sufla cu 22 km/h.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a serii în Carpații Orientali și Meridionali. Izolat, aici vor fi ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice și cantități de apă mici – 2 sau 5 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat.

Stâna de Vale: 26 de grade ziua, 12 de grade Celsius noaptea.

Sinaia cota 1.500: 24 de grade ziua, 14 de grade Celsius noaptea.

Păltiniș: 25 de grade ziua, 14 de grade Celsius noaptea.

Ceahlău Toaca: 20 de grade ziua, 13 de grade Celsius noaptea.

Vremea de azi în București

În Capitală, locuitorii nu scapă de căldura sufocantă. Cerul va fi senin, disconfortul termic va crește și ITU se va apropia de pragul de 80 de unități. Maxima zilei va indica 34 de grade Celsius și minima 16-19 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: căldură mare pe timp de zi: 34 de grade în termometre. Noaptea, acestea vor indica 16 grade Celsius și rafalele de vânt vor avea 10 km/h.

Timișoara: 40 de grade Celsius în timpul zilei și 21 de grade în timpul nopții. Vântul va adia cu 11 km/h.

Iași: termometrele vor indica 34 de grade ziua și 16 grade Celsius noaptea. Vântul va adia cu 12 km/h.

Craiova: caniculă și azi în oraș: 36 de grade pe timp de zi, 19 grade Celsius pe timp de noapte. Rafalele de vânt vor atinge 18 km/h.

Constanța: temperatura maximă va urca până la 27 de grade, iar cea minimă va coborî până la 20 de grade. Pe scurt, va fi o noapte tropicală și vântul va sufla slab spre moderat – 17 km/h.

Brașov: maxima zilei urcă până la 29 de grade Celsius, iar minima coboară până la 14 grade, potrivit vremearomania.com. Vântul va adia cu 7 km/h.

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