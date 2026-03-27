Gabriela Oțil l-a dus la spital pe Tiago. Cei doi au fost internați de urgență

Familia lui Dani Oțil trece prin momente grele. Soția prezentatorului și copilul lor au ajuns de urgență la spital, din nou, la doar o zi distanță de la prima vizită la medic. În urma investigațiilor, cei doi au fost internați.

În urmă cu două zile, Gabriela Oțil l-a dus pe micuț la spital. Aceștia au revenit acasă, dar situația nu s-a îmbunătățit. Familia Oțil a avut o noapte grea pentru că din cauza problemelor de sănătate pe care le are acum Tiago, au fost nevoiți să mai meargă o dată la spital. După ce a fost controlat, medicii au decis să îl interneze pe băiat alături de mama lui.

Tiago și Gabriela Oțil, internați în spital

Starea copilului lui Dani Oțil nu s-a îmbunătățit, dimpotrivă. După ce cu două zile în urmă a fost lăsat să plece acasă, părinții acestuia au fost nevoiți să meargă din nou la spital. De data aceasta, medicii au decis că este mai bine să rămână sub supraveghere pentru a-i face investigații medicale suplimentare, astfel că l-au internat pe Tiago. Alături de el, în spital, se află și Gabriela Oțil. Ea este cea care a postat pe rețelele de socializare o imagine în care se poate observa cum micuțul stă pe patul de spital, iar în mână are branula.

Soția lui Dani nu a spus cu ce probleme de sănătate se confruntă băiatul lor, însă a confirmat că medicii au decis internarea de urgență. Băiatul celor doi a mai fost dus la spital la începutul săptămânii, însă atunci medicii au hotărât că poate să meargă acasă. Pentru că starea lui s-a înrăutățit și s-a întors la unitatea medicală, doctorii au decis ca acum să stea ceva mai mult internat.

Gabriela Oțil s-a confruntat cu probleme de sănătate

Problemele s-au ținut lanț în ultimul timp de familia Oțil. Gabriela s-a confruntat și ea cu probleme de sănătate, astfel că s-a dus la spital și a avut nevoie de perfuzii. Totul a pornit de la o durere în gât care s-a agravat, dar după vizita la spital aceasta s-a simțit mai bine și s-a dus acasă.

Am mai fost azi la o perfuzie și mă simt mai bine puțin… Încă mă doare în gât rău… Dar măcar nu mai am dureri musculare și frisoane, a transmis vedeta atunci.

